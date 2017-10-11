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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Девочку из Узбекистана, пострадавшую в страшной аварии в Покрове, доставили на вертолете в Москву
CA-NEWS (UZ) - После страшной аварии, когда на железнодорожном переезде в автобус с узбекскими рабочими врезался поезд, во владимирские больницы доставили четверых пострадавших с тяжелыми травмами - двух взрослых и двух детей. Мальчик двух лет, несмотря на все усилия врачей, к сожалению, не выжил. За состояние пятилетней девочки врачи очень переживали - ее травмы также были тяжелыми.

Однако, как сообщает департамент здравоохранения России, сегодня ее состояние позволило осуществить транспортировку на вертолете. Накануне, в 14.45 из аэропорта "Семязино" поднялся вертолет МЧС, и чуть более чем через час доставил маленькую пациентку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Леонида Рошаля).

Вертолет, совершивший санитарный рейс, был оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, которые позволяли оказывать медицинскую помощь ребенку во время полета.

Состояние девочки медики оценивают как очень тяжелое. Специалисты московского НИИ продолжают бороться за жизнь девочки.

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