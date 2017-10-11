В Душанбе задержаны высокопоставленные сотрудники Бюро «Интерпола» в Таджикистане

- Таджикистан, общество
- 11:43, 11 октября 2017
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Как сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства, по подозрению в получении взятки задержаны начальник международного розыскного отдела «Интерпола» МВД РТ, подполковник милиции Алохиддин Камолов и старший оперативник по особо важным делам указанного отдела Вахобов Джовид Негматович.
Управление следственного комитета Российской Федерации в Башкирии подал запрос в бюро «Интерпола» в Таджикистане об оказании содействия в допросе свидетелей «А» и «Б» по уголовному делу в отношении граждан Таджикистана, подозревающихся в убийстве.
В конце августа текущего года начальник отдела международного розыска бюро «Интерпола» МВД Таджикистана А.Камолов в предварительном сговоре с Дж.Вахобовым потребовали с гражданина «А» 15 тыс. сомони за то, что привлекли его по запрашиваемому делу не в качестве подозреваемого, а в качестве свидетеля.
Первую часть требуемой суммы в размере 5 тыс. сомони подозреваемые получили в рабочем кабинете Джовида Вахобова, потребовав с гражданина «А» принести оставшиеся 10 тыс. сомони, сообщает Авеста.
Также Дж.Ваххобов» потребовал за такое де «содействие» 15 тыс. сомони у гражданина «Б», который по запросу российской стороны должен был быть привлеченным к качестве свидетеля по делу в отношении граждан Таджикистана.
Первые 5 тыс. сомони Дж.Вахобов взял у «Б» в своей автомашине марки «Мерседес-Бенс». «Сделка» проходила рядом с больницей «Скорой помощи» в городе Душанбе. Оперативник потребовал с «Б» оставшиеся 10 тыс. сомони.
«Граждане «А2 и «Б» почувствовав неладное обратились в Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией на противоправные действия сотрудников Бюро «Интерпола» в Таджикистане
Майор милиции Джовид Ваххобов был задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства рядом с рынком «Шохмансур» (Зеленый базар) в момент получения 10 тыс. сомони у гражданина «А».
В отношении Джовида Вахобова и Алохиддина Камолова было возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.4 УК Таджикистана, которое после проведения соответствующего расследования передано в суд района Шохмансур города Душанбе.