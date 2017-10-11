ЦБ Монголии принимает участие в ежегодной встрече управляющих МВФ и ВБ
CA-NEWS (MNG) - Рабочая группа во главе с президентом Монголбанка Н.Баяртсайханом с 10 по 15 октября принимает участие в ежегодной встрече управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает Монцамэ.
Участники встречи рассматривают широкий круг вопросов, касающихся снижения уровня бедности, международного экономического развития и финансовой деятельности.
Ежегодные совещания обычно проводятся два года подряд в штаб-квартирах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне (округ Колумбия, США), а на третий год в другом государстве-члене.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь