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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ЦБ Монголии принимает участие в ежегодной встрече управляющих МВФ и ВБ
CA-NEWS (MNG) - Рабочая группа во главе с президентом Монголбанка Н.Баяртсайханом с 10 по 15 октября принимает участие в ежегодной встрече управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает Монцамэ.

Участники встречи рассматривают широкий круг вопросов, касающихся снижения уровня бедности, международного экономического развития и финансовой деятельности.

Ежегодные совещания обычно проводятся два года подряд в штаб-квартирах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне (округ Колумбия, США), а на третий год в другом государстве-члене.

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