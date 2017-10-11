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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Представители Монголии приняли участие в Азиатской конференции по снижению риска стихийных бедствий
CA-NEWS (MNG) - Департмент по снижению риска стихийных бедствий, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан совместно с Палатой министров Японии 02-03 октября 2017 года организовало в столице Баку Республики Азербайджан “Азиатскую конференцию по снижению риска стихийных бедствий- 2017”, в которой принял участие начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, генерал-майор Т.Бадрал.

Как сообщает Монцамэ, начальник Департамента по снижению риска стихийных бедствий Масанори Хамада поблагодарил Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан за организацию двухдневной конференции и отметил важность таких мероприятий из-за участившихся в последнее время стихийных бедствий в азиатском регионе и необходимости реализации на ближайщие 20 лет программы деятельности Азиатского центра по снижению рисков стихийных бедствий.

Помимо участия в конференции генерал-майор Т.Бадрал принял участие в заседании Руководящего совета комитета снижения рисков стихийных бедствий в Азиатском регионе.

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