Представители Монголии приняли участие в Азиатской конференции по снижению риска стихийных бедствий

- Департмент по снижению риска стихийных бедствий, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан совместно с Палатой министров Японии 02-03 октября 2017 года организовало в столице Баку Республики Азербайджан “Азиатскую конференцию по снижению риска стихийных бедствий- 2017”, в которой принял участие начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, генерал-майор Т.Бадрал.

Как сообщает Монцамэ, начальник Департамента по снижению риска стихийных бедствий Масанори Хамада поблагодарил Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан за организацию двухдневной конференции и отметил важность таких мероприятий из-за участившихся в последнее время стихийных бедствий в азиатском регионе и необходимости реализации на ближайщие 20 лет программы деятельности Азиатского центра по снижению рисков стихийных бедствий.

Помимо участия в конференции генерал-майор Т.Бадрал принял участие в заседании Руководящего совета комитета снижения рисков стихийных бедствий в Азиатском регионе.