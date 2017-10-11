В Туркменистане установлены новые тарифы на коммунальные услуги, которые вступят в силу с 1 ноября

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому предусматривается с 1 ноября 2017 года установить нижеследующие размеры стоимости природного газа с учётом налога на добавленную стоимость, сообщает пресс-служба главы государства.

- для граждан Туркменистана, не занимающихся предпринимательской деятельностью, – 20 манатов ($5,7 по курсу ЦБ Туркменистана) за 1000 кубометров природного газа, потребляемого свыше бесплатно отпускаемых лимитов;

- для иностранных граждан, имеющих выданный в соответствии с законодательством Туркменистана документ, дающий право проживать на территории Туркменистана, для лиц без гражданства и беженцев – 20 манатов ($5,7) за 1000 кубометров потребляемого природного газа;

- для прочих потребителей, кроме указанных во втором и третьем пунктах этой части (сюда не входят доля зарубежных инвесторов на предприятиях, участвующих в зарубежных инвестициях, а также строительные предприятия-подрядчики, ведущие в пределах Туркменистана строительно-монтажные работы по договорам в иностранной валюте) – 20 манатов ($5,7) за 1000 кубометров потребляемого природного газа;

- для доли зарубежных инвесторов на предприятиях, участвующих в зарубежных инвестициях, а также строительные предприятия-подрядчики, ведущие в пределах Туркменистана строительно-монтажные работы по договорам в иностранной валюте – $50 за 1000 кубометров потребляемого природного газа;

- для жилищных и некоторых иных нужд - 20 тенге ($0,05) за 1 килограмм сжиженного газа, потребляемого свыше бесплатно отпускаемых населению лимитов.

Установить нижеследующие размеры стоимости электроэнергии без учёта налога на добавленную стоимость:

- для финансируемых из бюджета и приравненных к ним юридических лиц – 3,31 манат ($0,95) за 100 kWt час;

- для относящихся к государственной собственности хозрасчётных юридических лиц, для не относящихся к государственной собственности юридических лиц и занимающихся предпринимательством физических лиц – 6,28 манат ($1.79) за 100 kWt час;

- для иностранных граждан, имеющих выданный в соответствии с законодательством Туркменистана документ, дающий право проживать на территории Туркменистана, для лиц без гражданства и беженцев – 2,17 манат ($0.62) за 100 kWt час;

- для образованных в соответствии с законодательством зарубежных государств юридических лиц, осуществляющих свою деятельность через зарегистрированные в Туркменистане представительство и филиал – $3,58 за 100 kWt час;

- для аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств, консульских учреждений зарубежных государств и постоянных представительств при межгосударственных, межправительственных, международных организациях этих государств, а также для межгосударственных, межправительственных, международных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Туркменистане – 3,31 манат ($0.95) за 100 kWt час;

- для граждан Туркменистана, не занимающихся предпринимательской деятельностью, – 2,50 манат ($0.71) (с учётом налога на добавленную стоимость) за 100 kWt час электроэнергии, потребляемой свыше бесплатно отпускаемых лимитов.

Установить нижеследующие размеры стоимости жилищно-коммунальных, автотранспортных и коммуникационных услуг, оказываемых физическим лицам предприятиями независимо от их организационно-правовой формы:

- за 1 месяц за 1 кубометр воды, потребляемой свыше бесплатно отпускаемого лимитного объема - 50 тенге ($0.14);

- за 1 месяц за 1 квадратный метр жилой площади – 50 тенге ($0.14);

- за 1 месяц за отопление 1 квадратного метра жилой площади – 10 тенге ($0.2);

- за 1 месяц на 1 человека за услуги по использованию системы канализации – 40 тенге ($0.11);

стоимость услуг по автобусной перевозке пассажиров по городским маршрутом с установленным графиком движения:

- за одноразовый дорожный билет – 50 тенге ($0.14);

- за месячный дорожный билет для пенсионеров – 1 манат ($0.29);

- за месячный дорожный билет для школьников – 2 маната ($0.57);

- за 1 месяц абонентская плата за телефон – 1 манат ($0.29) (с учётом налога на добавленную стоимость).