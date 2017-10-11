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  11 октября 2017
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Назарбаев объявил выговор Бозумбаеву

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев объявил выговор министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву из-за ситуации с бензином, сообщает пресс-служба Акорды.

"Распоряжением Главы государства на основании представления премьер-Министра Республики Казахстан за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, объявлен выговор Министру энергетики Республики Казахстан Бозумбаеву Канату Алдабергеновичу", - говорится в сообщении Акорды.

Накануне, в ходе заседания правительства РК премьер-министр Бакытжан Сагинтаев внесет на имя Нурсултана Назарбаева представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву.

"Я принимаю следующие решения. В связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву", - сказал Сагинтаев на заседании правительства.

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