Назарбаев объявил выговор Бозумбаеву

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев объявил выговор министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву из-за ситуации с бензином, сообщает пресс-служба Акорды.

"Распоряжением Главы государства на основании представления премьер-Министра Республики Казахстан за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов, объявлен выговор Министру энергетики Республики Казахстан Бозумбаеву Канату Алдабергеновичу", - говорится в сообщении Акорды.

Накануне, в ходе заседания правительства РК премьер-министр Бакытжан Сагинтаев внесет на имя Нурсултана Назарбаева представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву.

"Я принимаю следующие решения. В связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя Главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву", - сказал Сагинтаев на заседании правительства.



