В Петербурге гражданин Узбекистана протаранил рекламный щит, от машины осталась половина
- Узбекистан, происшествия
- 13:06, 11 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Петербурге водитель Volkswagen Polo врезался в рекламный столб на Смольной набережной, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербург" "ВК". Водителя в разбитой машине не оказалось. Однако прохожие нашли в салоне документы на имя гражданина Узбекистана.
"Он водитель в такси. Как-то возил нас с мужем, мы думали, это наша последняя поездка, так как он не ехал, а просто летел, создавал аварийные ситуации", - пишет Кристина. "Не думаю, что после такого ДТП он смог ещё и смыться. Судя по фоткам, кажется, его спасатели сняли с пассажирской двери", - отмечает Тигран.
Один из пользователей узнал мужчину на водительском удостоверении и сказал, что мужчина работает в службе такси.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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