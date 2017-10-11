«Коммерсантъ» раскрыл детали крушения российского Су-24 в Сирии

CA-NEWS (CA) - Вчера российская авиагруппа на авиабазе Хмеймим (Латакия) лишилась фронтового бомбардировщика Су-24М: самолет, отправлявшийся на боевое задание, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался. Погибли летчики Юрий Медведков и Юрий Копылов. По словам источников газеты «Коммерсантъ», данные предварительных отчетов указывают, что машина находилась в «невзлетном положении» и, совершив разбег по полосе, не имела ни единого шанса оторваться от земли. По данным «Ъ», министр обороны Сергей Шойгу приказал создать специальную комиссию, которая установит причины ЧП.

О ЧП на авиабазе сообщили в Минобороны РФ. По словам представителя ведомства, вчера при разгоне на взлет бомбардировщик Су-24М выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и разрушился. «Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб,— сказали в Минобороны.— Разрушений на земле из-за крушения самолета нет». От более подробных комментариев в ведомстве вчера воздержались.

Как рассказали военные источники, инцидент произошел в момент вылета экипажа самолета на боевое задание. Капитанам Юрию Медведкову (командир) и Юрию Копылову (штурман) предстояло нанести удары по пунктам управления и оружейным складам радикальных исламистов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По утверждению военных, перед вылетом технические специалисты полностью проверили самолет, нареканий к его состоянию не возникло. Не было сомнений у командования авиабазы в Хмеймиме и в квалификации летчиков: и капитан Медведков, и капитан Копылов считались опытными пилотами, не раз вылетавшими на боевые задания в Сирии. На хорошем счету они были и в 72-й гвардейской авиационной базе в Черняховске (Калининградская область), где проходили службу до командировки в Сирию: оба имели опыт пилотирования самолетов на малых и сверхмалых высотах, в ночных условиях, а также при метеорологическом минимуме.

По словам собеседников «Ъ», получив задание, пилоты сели в самолет и без проблем выполнили маневр «руление». Через несколько минут Су-24М оказался в начале ВПП, после чего приступил к взлету. Проделав примерно две трети пути, бомбардировщик должен был оторваться от земли и начать набирать высоту, но этого не произошло. По словам очевидцев, Су-24М на взлетной скорости (примерно 400 км/ч) продолжил движение и спустя несколько секунд выкатился за пределы полосы. Информация о ЧП была сразу же доведена до командования группировки российских войск в Сирии, а после этого поступила руководству Генштаба и Минобороны РФ. На место была отправлена спасательная группа, однако спасать было уже некого: после того как Су-24М скатился с полосы, у него обломалась передняя стойка шасси и он, ударившись о землю, получил серьезные повреждения и загорелся. Из деформировавшихся топливных баков (самолет был заправлен почти полностью) начало вытекать топливо. Вскоре раздался взрыв, превративший самолет в груду металлолома. Шансов выжить у пилотов не было. Они стали 40-м и 41-м военнослужащими, чья гибель была признана Минобороны РФ.

По данным «Ъ», Сергей Шойгу приказал создать специальную комиссию, которой предстоит определить причины ЧП. В нее вошли представители службы безопасности полетов авиации, главного штаба воздушно-космических сил и авиационной промышленности (вчера вечером они уже вылетели из подмосковного Чкаловского на место происшествия). По словам источника, близкого к комиссии, данные предварительных отчетов указывают, что самолет находился в так называемом невзлетном положении. Он считает, что это могло стать как следствием ошибки экипажа (командир по какой-то причине не перевел системы самолета в нужное для взлета состояние), так и технических неполадок. Например, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, а на деле же стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим «взлет» переведены не были. Пилоты, по его словам, до последнего рассчитывали поднять машину в воздух, но, достигнув взлетной скорости, уже не смогли ни остановить Су-24М, ни катапультироваться. Более точно установить причину ЧП поможет параметрический самописец самолета. Он уже обнаружен.

Напомним, что этот Су-24М стал вторым бомбардировщиком, потерянным ВКС РФ за время сирийской кампании (первый был сбит истребителем F-16 ВВС Турции на сирийско-турецкой границе 24 ноября 2015 года). Источник в органах военного управления говорит, что ЧП не повлияет на выполнение задач в Сирии. В случае необходимости в ближайшее время авиагруппа в Хмеймиме будет пополнена еще одним бомбардировщиком данного типа (всего, по неофициальным данным, в Сирии до последнего момента оставалось восемь таких машин).

В Минобороны РФ утверждают, что утреннее ЧП не сказалось на выполнении боевых задач другими самолетами ВКС РФ. В частности, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, авиация продолжила уничтожать боевиков «Исламского государства», вторгшихся в провинцию Дейр-эз-Зор с западных районов Ирака. Он утверждает, что с утра 9 октября и до утра 10 октября самолеты нанесли 182 удара: основная их часть пришлась на восточный берег реки Евфрат (в районе города Меядин). «Для поражения цели из состава дежурных сил авиации командованием группировки были назначены две пары бомбардировщиков Су-34, которые последовательно нанесли 14 ударов по цели»,— заявил генерал, добавив, что затем Су-34 нанесли повторный удар по данному позиционному району, а после — в населенном пункте Хатла. Всего, как говорят в ведомстве, боевая авиация ВКС РФ в Сирии наносит до 150 ударов ежесуточно.