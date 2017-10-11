Документальный фильм о сомнительных связях Аблязова, Храпунова и Трампа сняли журналисты

CA-NEWS (KZ) - Фильм, в котором обнародованы детали отношений между бывшим бизнес-партнером президента США Дональда Трампа Феликсом Сатером, семьей экс-акима Алматы Виктора Храпунова и бывшим руководителем БТА Банка Мухтаром Аблязовым сняла голландская телевизионная программа Zembla в сотрудничестве с Центром исследования коррупции и организованной преступности.

Для съемок документального фильма его авторы записали интервью и изучили документы компаний и судов на Кипре, в Белизе, Нидерландах, Украине, Казахстане и США. Авторы картины сообщают, что компания Bayrock и совместное предприятие Сатера с Храпуновыми - Казбей обвиняется в участии в схеме отмывания средств. Фирма включена в список из 83 компаний, которые, по данным минюста РК, использовались для этих целей, сообщает Tengrinews.kz.

Помимо этого, изучена роль голландских компаний, использованных Мухтаром Аблязовым. В картине изучаются сделки на миллионы долларов с участием Сатера и Храпунова. По данным газеты Financial Times, Сатер помог семье Виктора Храпунова инвестировать миллионы долларов в недвижимость США через различные компании. В числе покупок были апартаменты в Trump Soho.

Отмечается, что, по заявлениям казахстанских властей, благодаря схемам Храпуновых отмывались и средства Мухтара Аблязова. Сообщается, что бывший бельгийский сотрудник Храпуновых, Николас Бург, заявил в суде Нью-Йорка о том, что миллионы долларов, использованных для финансирования инвестиций Храпуновых в США, пришли от Аблязова.

Виктор Храпунов сбежал из Казахстана в ноябре 2007 года со своей женой Лейлой в Женеву, где в то время учился его сын Ильяс. В Швейцарии он получил вид на жительство. В интервью Тagesanzeiger он объяснил происхождение состояния тем, что оно было накоплено его женой. Виктор Храпунов обвиняется в хищении сотен миллионов долларов за счет продажи городского имущества.

Акимат Алматы направил иск в Федеральный суд Лос-Анджелеса в 2014 году. По мнению следствия, Виктор Храпунов и его родственники перевели значительные средства из Швейцарии в США.

Мухтар Аблязов заочно осужден в Казахстане на 20 лет лишения свободы. Приговор 7 июня 2017 года вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы. Он обвинялся по шести статьям: "Создание и руководство преступным сообществом в целях совершения преступлений", "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", "Незаконное использование денежных средств банка", "Злоупотребление полномочиями".



