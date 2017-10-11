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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Лидер талибов призвал прекратить бои против боевиков ИГ в Афганистане

CA-NEWS (CA) - В Афганистане один из лидеров радикального движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада обратился к своим сторонникам с призывом прекратить борьбу с боевиками террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает афганский телеканал 1tvnews со ссылкой на спецслужбы страны.

Собеседник телеканала пояснил, что Ахундзада отдал это приказ талибам 10 дней назад во время посещения уезда Муса-Кала провинции Гильменд.

По его данным, это произошло это около 10 дней назад во время встречи руководства талибов в одном из округов провинции Гильменд на юге Афганистана.

Во встрече, помимо Ахунзада, приняли участие члены «Кветта шура» (совет руководства «Талибана», базируется в пакистанском городе Кветта), и представители движения из различных частей Афганистана.

«В уезде Муса-Кала состоялось совещание Ахундзады с членами Кветтской Шуры, руководящего совета талибов, базирующегося в пакистанском городе Кветта. Приказ был озвучен на совещании, в котором также принимали участие теневые губернаторы талибов из северных, южных и восточных провинций Афганистана»,— сообщил телеканалу представитель афганского управления безопасности.

Ахунзада выступил за прекращение противоборства с ИГ, заявив об «общих целях», отмечает телеканал.

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