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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане имам и четверо прихожан мечети обвиняются в салафизме
CA-NEWS (TJ) - Имам и четверо прихожан мечети в Согдийской области обвиняются в участии в запрещенном экстремистском движении «Салафия».

42-летний Илхомиддин Абдуллоев, имам мечети поселка Чорухдаррон в северной части Худжанда, и четверо прихожан были арестованы сотрудниками правоохранительных органов в начале сентября этого года.

Наргис Бердиева, секретарь председателя поселка Чорухдаррон, сказала 10 октября, что имам Илхомиддин Абдуллоев проживает в поселке Кансай. По ее словам, правоохранители обвинили его в приверженности идеям салафитов.

Бердиева также сообщила, что двое из четырех арестованных прихожан работали в фирме по производству пластиковых окон и дверей, другие двое – были заняты на стройке.

До завершения следствия все задержанные будут содержаться в худжандском СИЗО №1. Расследованием данного дела занимается прокуратура города Гулистон. Источник, близкий к следствию, сказал, что все пятеро обвиняются по ст. 307 (Публичные призывы к экстремистской деятельности) УК РТ.

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