Президенты Туркменистана и Афганистана обсудили в телефонном разговоре сферы сотрудничества

- Президенты Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы туркмено-афганского сотрудничества, собеседники с удовлетворением отметили динамику расширения взаимодействия двух стран как в двустороннем, так и в многостороннем формате – на платформе крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

Как констатировалось, очередным шагом на пути углубления межгосударственного диалога стали важнейшие договорённости, достигнутые по итогам состоявшегося в июле текущего года официального визита в Туркменистан президента Афганистана.

Как подчеркнул афганский лидер, в его стране искренне дорожат добрососедскими отношениями с Туркменистаном. Президент Афганистана выразил уверенность, что предлагаемые туркменским лидером всеобъемлющие подходы к решению афганской проблематики, нашедшие своё отражение в важных международных инициативах, послужат установлению мира и стабильности на его родине.

Огромную роль в этом призваны сыграть масштабные инвестиционные проекты, реализуемые в топливно-энергетической и транспортной сферах. Речь, в первую очередь, идёт о строительстве транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

В данном аспекте весьма значимым является сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере, что продиктовано географическим положением двух стран. Наглядным примером тому служит железная дорога Атамырат-Ымамназар-Акина – первая очередь Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора, сданная в эксплуатацию в ноябре 2016 года. В перспективе стальная магистраль Туркменистан-Афганистан-Таджикистан станет важным звеном маршрутов транзитно-транспортных перевозок в региональном и международном масштабе.

"Наша страна намерена и впредь принимать самое активное участие в международных усилиях по возрождению соседнего Афганистана и оказывать посильное содействие в восстановлении его социально-экономической инфраструктуры, поддерживая тем самым афганский народ в его стремлении к мирной и благополучной жизни", - заявил президент Туркменистана.

Стороны высказались о целесообразности изучения возможностей для увеличения объёмов взаимной торговли и её диверсификации. В данном аспекте отмечалась необходимость активизировать деятельность Межправительственной туркмено-афганской комиссии, а также деловые контакты по линии частного бизнеса. Одним из практических шагов, сделанных этом направлении, стало открытие в городе Мазари-Шариф афганской провинции Балх совместного торгового дома «Туркменистан».

Неотъемлемой составляющей туркмено-афганского взаимодействия является гуманитарная сфера. В данной связи подчёркивалось, что туркменская сторона будет и далее оказывать стране-соседу помощь в подготовке квалифицированных кадров по различным специальностям, обучая афганских студентов в высших учебных заведениях Туркменистана.

Во время беседы главы двух государств обсудили также некоторые аспекты международной и региональной политики, представляющие взаимный интерес.

Телефонный разговор состоялся по инициативе афганской стороны.