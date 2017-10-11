Учащийся колледжа, напавший с ножом на однокурсников, при задержании пытался вскрыть вены (видео)

- Узбекистан, общество
- 14:31, 11 октября 2017
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По словам одного из учащихся Ташкентского юридического колледжа, когда сотрудники милиции явились в дом, где скрывался Саидкамрон Саидвохидов, юноша попытался вскрыть себе вены:
– После нападения с ножом на двух однокурсников Саидкамрон скрылся в доме своего друга. Юноша напал на однокурсников, будучи одурманенным, вследствие употребления наркотического средства «Лирика». Когда милиция нашла его, то он уже был в трезвом состоянии. Он был шокирован от содеянного, от убийства Асадбека, и пытался вскрыть себе вены. Но его спасли, руку обмотали бинтом, после чего он был арестован, – сказал собеседник.
Однако редакция не располагает документом, подтверждающим то, что учащийся юрколледжа Саидкамрон Саидвохидов употреблял наркотическое средство.
Один из родственников учащегося 3-го курса юридического колледжа Асадбека Парпибоева, скончавшегося от полученных в результате конфликта ножевых ранений, рассказал, что экспертиза не выявила наличие наркотического средства в крови покойного.
По данному факту Следственным управлением при ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 104-3 («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего») Уголовного кодекса Узбекистана.