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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Советский спутник «Молния» упадет на Землю 25 октября

CA-NEWS (CA) - Отслуживший советский спутник связи "Молния 1-44", весящий около 1,5 тонны, скорее всего, войдет в плотные слои атмосферы и упадет на Землю 25 октября, сообщает "Интерфакс" со сслыкой на французского астронома Жозефа Реми, специализирующегося на расчетах падений космических объектов.

По его данным, которые опубликованы на западных астрономических сайтах, предполагается, что обломки запущенного в конце июля 1979 года космического аппарата рухнут в южной Атлантике примерно в 500 км к западу от Рио-де-Жанейро.

На минувшей неделе специалисты американского космического агентства NASA предоставили несколько иные данные: они сообщили, что спутник связи "Молния 1-44" может упасть 20 октября. При этом из-за больших размеров он не сможет полностью сгореть в плотных слоях атмосферы. Точное место падения им пока не удалось определить.

В ноябре также ожидается падение советского спутника "Космос-1345", запущенного в 1982 году, который весит 1,7 тонны.

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