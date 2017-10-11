Бердымухамедов, поздравляя с 65-летием, подарил Путину щенка туркменского алабая (фото, видео)

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, поздравляя с 65-летием президента России Владимира Путина, подарил щенка туркменского алабая, сообщает пресс-служба Кремля.

"Если позволите, я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день, день ангела, поэтому я Вас от души поздравляю. Желаю Вам, конечно, самое главное, крепкого здоровья, успехов, всех благ", - отметил президент Туркменистана.

"Знаю, что Вы делаете очень многое в вопросах экологии, не только у вас в стране, но и в мире. У нас есть один друг, Вы, наверное, знаете, это собака, алабай. И я сегодня привез с собой маленького алабая, зовут его Верный. У вас это, думаю, тоже популярное имя. Когда мы проводили Азиатские игры, у нас основным символом был как раз алабай. Я думаю, при прессе можно, наверное, показать", - сказал он.

"Я думаю, он Вам понравится. Они у нас здоровые", - заключил Бердымухамедов.

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Напомним, Бердымухамедов прибыл в Сочи для участия в заседаниях Совета глав государств–участников СНГ, которое пройдет 12 октября.

В этот же день также пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони также побывал в Сочи на дне рождения своего друга Владимира Путина, и подарил ему вышитый пододеяльник размера king-size.

Как сообщает в воскресенье итальянская газета Сorriere della Sera, на пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Il regalo di Berlusconi a Putin? Lenzuola personalizzate https://t.co/dZG6xsvwI4 pic.twitter.com/5FfniqGJW2 — La Stampa (@LaStampa) October 7, 2017

Российский президент в субботу, 7 октября отпраздновал свое 65-летие.

В 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов также преподнес Путину щенка болгарской овчарки, которую назвали Баффи. В 2012 году глава японской префектуры Акита подарил президенту акита-ину по кличке Юмэ (Мечта).