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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов, поздравляя с 65-летием, подарил Путину щенка туркменского алабая (фото, видео)

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, поздравляя с 65-летием президента России Владимира Путина, подарил щенка туркменского алабая, сообщает пресс-служба Кремля.

"Если позволите, я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день, день ангела, поэтому я Вас от души поздравляю. Желаю Вам, конечно, самое главное, крепкого здоровья, успехов, всех благ", - отметил президент Туркменистана.

"Знаю, что Вы делаете очень многое в вопросах экологии, не только у вас в стране, но и в мире. У нас есть один друг, Вы, наверное, знаете, это собака, алабай. И я сегодня привез с собой маленького алабая, зовут его Верный. У вас это, думаю, тоже популярное имя. Когда мы проводили Азиатские игры, у нас основным символом был как раз алабай. Я думаю, при прессе можно, наверное, показать", - сказал он.

"Я думаю, он Вам понравится. Они у нас здоровые", - заключил Бердымухамедов.

Напомним, Бердымухамедов прибыл в Сочи для участия в заседаниях Совета глав государств–участников СНГ, которое пройдет 12 октября.

В этот же день также пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони также побывал в Сочи на дне рождения своего друга Владимира Путина, и подарил ему вышитый пододеяльник размера king-size.

Как сообщает в воскресенье итальянская газета Сorriere della Sera, на пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Российский президент в субботу, 7 октября отпраздновал свое 65-летие.

В 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов также преподнес Путину щенка болгарской овчарки, которую назвали Баффи. В 2012 году глава японской префектуры Акита подарил президенту акита-ину по кличке Юмэ (Мечта).

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Комментарии (7)
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Lawyer_Bishkek
17:37, 11 октября 2017
Цитата: frunze17 16:16, 11.10.2017
Цитата: jenia78 15:57, 11.10.2017
Туркменбаши бедняжку алабая взял как то неудобно а путин пожалел щенка
Женя, а причем здесь Бабанов?
Реально, задолбали уже эти черные пиарщики ]:->
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tilekovumar88
16:29, 11 октября 2017
aysha
Написано же туркменский алабай
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Tungus
16:25, 11 октября 2017
Путин молодец, а Туркменбаши небрежно взял и "передал" щенка Алабая.
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frunze17
16:16, 11 октября 2017
Цитата: jenia78 15:57, 11.10.2017
Туркменбаши бедняжку алабая взял как то неудобно а путин пожалел щенка
Женя, а причем здесь Бабанов?
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jenia78
16:08, 11 октября 2017
Как стало известно от источников, заслуживающих доверие, соратник Омурбека Бабанова, депутат ЖК КР от фракции Фархад Иминов побывал в Казахстане, где провел встречи с высокопоставленными лицами соседнего государства.



Во время встреч Ф.Иминов попросил деньги для организации массовых митингов сразу же после президентских выборов 15 октября этого года с целью поддержки О.Бабанова и давления на власть. Иминов рассказал, что после ряда просчетов рейтинг Бабанова падает, поэтому надо готовится к жесткому противостоянию на улицах, где будут звучать обвинения в фальсификации выборов.



Помимо этого, Иминов попросил закрыть границу и на полную мощь использовать как рычаг давления трудовых мигрантов из Кыргызстана в Казахстане. Депутат при этом просил усилить давление на мигрантов и депортировать часть кыргызстанцев на родину.



Самое примечательное в данной ситуации то, что Иминов использовал свои связи в уйгурской диаспоре и вышел прямо на всесильного шефа казахских спецслужб Карима Масимова - этнического уйгура. Стоит отметить, что в Казахстане Масимов пользуется сильным влиянием на Назарбаева, в то же время самый ненавистный политик для простых казахов, которые открыто говорят, что глава КНБ Казахстана ведет антиказахскую политику.



Теперь усилиями подчиненных структур Масимов пытается столкнуть два народа.



Как бы это не хотелось говорить, но представители двух народов - уйгур и курдов, которые не имеют своего государства, пытаются теперь поставить под вопрос государственность кыргызов и казахов. Это не касается всех уйгур и курдов, это касается их сородичей, которые подставляют свои народы, которые мирно живут в Казахстане и Кыргызстане.



Иминов Фархат за сентябрь и октябрь 2017 года из Кыргызстана в Казахстан выезжал 4 раза
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jenia78
15:57, 11 октября 2017
Туркменбаши бедняжку алабая взял как то неудобно а путин пожалел щенка
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aysha
15:41, 11 октября 2017
написали бы -какой породы то подарок
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