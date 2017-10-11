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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Татарстана предложил Узбекистану поставлять нефтепродукты
CA-NEWS (UZ) - В Казанском Кремле накануне прошла встреча президента Татарстана Рустама Минниханова c заместителем премьер-министра Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым.

Во время беседы Рустам Минниханов подчеркнул, что объем взаимной торговли между Татарстаном и Узбекистаном пока не отражает всех имеющихся возможностей.

Поэтому он, в частности, предложил рассмотреть все возможные варианты поставок из Татарстана готовых нефтепродуктов.

Как было отмечено, в свою очередь Узбекистан может представить свою продукцию из отрасли легкой промышленности.

Президент Татарстана предложил Гуломжону Ибрагимову организовать дополнительные взаимные визиты представителей деловых кругов и до конца месяца определить ключевые бизнес-проекты.

- Сегодня у нас есть серьезные намерения взаимодействовать с крупными предприятиями Татарстана. Думаю, определенные проекты мы сможем начать уже в этом году, - добавил вице-премьер Узбекистана.

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