Президент Татарстана предложил Узбекистану поставлять нефтепродукты

- Узбекистан, экономика
- 15:43, 11 октября 2017
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Во время беседы Рустам Минниханов подчеркнул, что объем взаимной торговли между Татарстаном и Узбекистаном пока не отражает всех имеющихся возможностей.
Поэтому он, в частности, предложил рассмотреть все возможные варианты поставок из Татарстана готовых нефтепродуктов.
Как было отмечено, в свою очередь Узбекистан может представить свою продукцию из отрасли легкой промышленности.
Президент Татарстана предложил Гуломжону Ибрагимову организовать дополнительные взаимные визиты представителей деловых кругов и до конца месяца определить ключевые бизнес-проекты.
- Сегодня у нас есть серьезные намерения взаимодействовать с крупными предприятиями Татарстана. Думаю, определенные проекты мы сможем начать уже в этом году, - добавил вице-премьер Узбекистана.