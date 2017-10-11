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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин на встрече с Бердымухамедовым выступил за развитие связей между РФ и Туркменистаном
CA-NEWS (TM) - Президент России Владимир Путин на встрече с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым отметил, что реализация подписанных двусторонних документов будет способствовать развитию отношений двух стран.

"Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на саммит СНГ. Мы совсем недавно виделись в Туркменистане, вспоминаем, как тепло вы нас там принимали, спасибо вам большое. Подписали важные фундаментальные документы, в том числе Договор (о стратегическом партнерстве между странами). Очень рассчитываем на то, что все это будет выполняться, а выполняя все это, мы будем развивать двусторонние межгосударственные связи, экономику, прежде всего, социальную сферу", - цитирует его слова ТАСС.

Также Путин поблагодарил президента Туркменистана за поддержку русского языка. "Я уже говорил, мы Вам благодарны за поддержку в развитии русского языка, это важно для наших народов, которые долгое время, столетиями, жили в рамках единого государства. Сейчас люди продолжают поддерживать между собой прямые связи", - отметил он.

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