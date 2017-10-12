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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ВОЗ: Стресс на рабочем месте может привести к психическим расстройствам

CA-NEWS (CA) - Неблагоприятная обстановка на рабочем месте может привести к развитию физических и психических расстройств, злоупотреблению алкоголем или другими психоактивными веществами, прогулам и снижению производительности труда. Таковы выводы нового исследования, проведенного под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Центр новостей ООН, оно было опубликовано в преддверии Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября.

Его тема в этом году: «Психическое здоровье на рабочем месте».

В числе наиболее распространенных нарушений психического здоровья - депрессия и тревожные расстройства. Во всем мире от депрессии, которая является одной из ведущих причин инвалидности, страдает более 300 миллионов человек. Более 260 миллионов человек живет с тревожными расстройствами. Эти состояния негативно сказываются на трудоспособности людей и снижают их производительность.

По данным ВОЗ, по сравнению с другими заболеваниями, негативные последствия депрессии и тревожных расстройств для работодателей и экономики в целом на 30 процентов выше. Согласно исследованию ВОЗ, связанное с депрессией и тревожными расстройствами снижение производительности труда обходится мировой экономике каждый год в 1 триллион долларов США. Только в Европейском регионе ВОЗ этот показатель составляет 140 миллионов долларов.

В то же время там, где работодатель создает благоприятную обстановку и поддерживает работников, страдающих психическими расстройствами, производительность повышается.

В ВОЗ разработали рекомендации, которые позволят работодателям больше узнать об этой проблеме и принять меры, которые помогли бы создать на работу здоровую атмосферу и адекватные условия труда.

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