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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Ситуация на казахстанско-кыргызстанской границе связана с предстоящими президентскими выборами в КР, - казахстанский депутат
Предыстория: На пункте пропуска Чон-Капка на кыргызско-казахской границе наблюдается 5-6 км пробка (видео)Продолжение: Ночью на кыргызско-казахской границе образовалась пробка, автомашины стояли порядка 4-5 часов (видео)

CA-NEWS (KZ) - Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев назвал возможные причины того, что сейчас происходит на казахстанско-кыргызстанской границе, передает  Tengrinews.kz.

Напомним, вчера ночью  на границе с соседней республикой образовались большие очереди из машин и людей.

"По всей видимости, эта ситуация связана с предстоящими президентскими выборами в соседнем государстве. Видимо, предпринимаются какие-то меры по усилению обеспечения безопасности на границе. Но я думаю, что не нужно драматизировать эту ситуацию. В любом случае граница между Казахстаном и Кыргызстаном - это граница сотрудничества, граница постоянного потока грузов, товара, людей. В этой связи я думаю, что, в принципе, если какие-то вопросы возникают, они имеют исключительно временный характер", - отметил в интервью Tengrinews.kz депутат Маулен Ашимбаев.

Мажилисмен с уверенностью заявил, что данная ситуация прояснится в ближайшее время.

"Сегодня в обеспечении стабильности на границе заинтересованы как Казахстан, так и Кыргызстан. В этой связи, на мой взгляд, эти меры носят кратковременный характер, связанный с предстоящими выборами. Буквально в ближайшее время все вопросы будут сняты", - добавил депутат Мажилиса РК. Маулен Ашимбаев отметил, что решение об усилении режима на границе носит временный характер. И предположил, что инициатором усиления контроля на границе выступила кыргызская сторона.

"Сегодня речь идет о предпринимаемых действиях со стороны соседнего государства. Но в любом случае наша граница - на ней всегда обеспечивается безопасность, на ней присутствует наша пограничная служба. Насколько я могу сейчас судить, какие-то действия предпринимаются со стороны соседнего государства. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что все эти меры носят временный характер и не имеют какого-либо стратегического долгосрочного характера. Я в этом абсолютно уверен", - заявил Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что, по имеющейся информации на данный момент, граница между Казахстаном и Кыргызстаном сейчас открыта.

"Насколько я знаю, по той информации, которая сейчас поступает, граница сейчас не закрыта. На границе идет прохождение и автомашин, и грузовых машин, и переход людей. Но усилен определенный режим обеспечения безопасности. Но я думаю, что через пару часов ситуация будет более ясной", - резюмировал Ашимбаев.

По информации государственной пограничной службы Кыргызстана, с 18.00 10 октября пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на кыргызстанско-казахстанской государственной границе со стороны сопредельного государства осуществляется в усиленном варианте. С 20.00 10 октября пограничная служба КР также перешла на усиленный вариант.

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Комментарии (9)
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alya.
17:35, 11 октября 2017
Цитата: CONOR_MCGREGOR 17:24, 11.10.2017
"И предположил, что инициатором усиления контроля на границе выступила кыргызская сторона."


Ублюдок депутат! по хабару наверное так и показывают!
Может он имел ввиду Бабанова?.) Не спроста же Иминов рванул вчера в КЗ.
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CONOR_MCGREGOR
17:24, 11 октября 2017
"И предположил, что инициатором усиления контроля на границе выступила кыргызская сторона."


Ублюдок депутат! по хабару наверное так и показывают!
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Aliku001
17:20, 11 октября 2017
Капризы старого пердуна!

АША все верно и правду сказал! Бобик он бизнесмен на народ и страну ему наплевать! Он для своих интересов хочет стать призиком.Стать ещё богаче!Бобик или Сооронбай разницы нет.ничего не изменится.как жили в дерьме так и будем жить!лучше бы АША ещё на один срок остался бы.
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karuh
17:17, 11 октября 2017
Цитата: ffarukh 16:45, 11.10.2017
Как стало известно от источников, заслуживающих доверие, соратник Омурбека Бабанова, депутат ЖК КР от фракции Фархад Иминов побывал в Казахстане, где провел встречи с высокопоставленными лицами соседнего государства.
Во время встреч Ф.Иминов попросил деньги для организации массовых митингов сразу же после президентских выборов 15 октября этого года с целью поддержки О.Бабанова и давления на власть. Иминов рассказал, что после ряда просчетов рейтинг Бабанова падает, поэтому надо готовится к жесткому противостоянию на улицах, где будут звучать обвинения в фальсификации выборов.
Помимо этого, Иминов попросил закрыть границу и на полную мощь использовать как рычаг давления трудовых мигрантов из Кыргызстана в Казахстане. Депутат при этом просил усилить давление на мигрантов и депортировать часть кыргызстанцев на родину.
Самое примечательное в данной ситуации то, что Иминов использовал свои связи в уйгурской диаспоре и вышел прямо на всесильного шефа казахских спецслужб Карима Масимова – этнического уйгура. Стоит отметить, что в Казахстане Масимов пользуется сильным влиянием на Назарбаева, в то же время самый ненавистный политик для простых казахов, которые открыто говорят, что глава КНБ Казахстана ведет антиказахскую политику.
Теперь усилиями подчиненных структур Масимов пытается столкнуть два народа.
Как бы это не хотелось говорить, но представители двух народов – уйгур и курдов, которые не имеют своего государства, пытаются теперь поставить под вопрос государственность кыргызов и казахов. Это не касается всех уйгур и курдов, это касается их сородичей, которые подставляют свои народы, которые мирно живут в Казахстане и Кыргызстане.
Успокойтесь че вы теперь против уйгур и курдов настраиваете, агонизируйте молча, без крови
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251
17:03, 11 октября 2017
Спасибо "братья" казахи
комментарий удален администрацией сайта
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kapitoshka
16:56, 11 октября 2017
казахи такие мелочные как школьницы, строящие козни своим соперницам. когда политики на высшем уровне себя так ведут - противно. и неумно.
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ayzek10
16:54, 11 октября 2017
Кыргызстан третьей революции не выдержит! Просто развалится и всё! Если Бабанов и его казахские друзья что то подобное предпримут, то народ вывезет бабанова и всё его окружение на катафалках в кордай к чалу...
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ayzek10
16:50, 11 октября 2017
Скажим спасибо Бабанову за проблемы на границе. Если бы он не поехал к Чалу за благословением и деньгами, то ничего этого не было бы. Мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Тем более назарбаев для нас не авторитет. Старый вор-дегенерат
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ffarukh
16:45, 11 октября 2017
Как стало известно от источников, заслуживающих доверие, соратник Омурбека Бабанова, депутат ЖК КР от фракции Фархад Иминов побывал в Казахстане, где провел встречи с высокопоставленными лицами соседнего государства.
Во время встреч Ф.Иминов попросил деньги для организации массовых митингов сразу же после президентских выборов 15 октября этого года с целью поддержки О.Бабанова и давления на власть. Иминов рассказал, что после ряда просчетов рейтинг Бабанова падает, поэтому надо готовится к жесткому противостоянию на улицах, где будут звучать обвинения в фальсификации выборов.
Помимо этого, Иминов попросил закрыть границу и на полную мощь использовать как рычаг давления трудовых мигрантов из Кыргызстана в Казахстане. Депутат при этом просил усилить давление на мигрантов и депортировать часть кыргызстанцев на родину.
Самое примечательное в данной ситуации то, что Иминов использовал свои связи в уйгурской диаспоре и вышел прямо на всесильного шефа казахских спецслужб Карима Масимова – этнического уйгура. Стоит отметить, что в Казахстане Масимов пользуется сильным влиянием на Назарбаева, в то же время самый ненавистный политик для простых казахов, которые открыто говорят, что глава КНБ Казахстана ведет антиказахскую политику.
Теперь усилиями подчиненных структур Масимов пытается столкнуть два народа.
Как бы это не хотелось говорить, но представители двух народов – уйгур и курдов, которые не имеют своего государства, пытаются теперь поставить под вопрос государственность кыргызов и казахов. Это не касается всех уйгур и курдов, это касается их сородичей, которые подставляют свои народы, которые мирно живут в Казахстане и Кыргызстане.
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