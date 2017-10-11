Ситуация на казахстанско-кыргызстанской границе связана с предстоящими президентскими выборами в КР, - казахстанский депутат

CA-NEWS (KZ) - Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев назвал возможные причины того, что сейчас происходит на казахстанско-кыргызстанской границе, передает Tengrinews.kz.

Напомним, вчера ночью на границе с соседней республикой образовались большие очереди из машин и людей.

"По всей видимости, эта ситуация связана с предстоящими президентскими выборами в соседнем государстве. Видимо, предпринимаются какие-то меры по усилению обеспечения безопасности на границе. Но я думаю, что не нужно драматизировать эту ситуацию. В любом случае граница между Казахстаном и Кыргызстаном - это граница сотрудничества, граница постоянного потока грузов, товара, людей. В этой связи я думаю, что, в принципе, если какие-то вопросы возникают, они имеют исключительно временный характер", - отметил в интервью Tengrinews.kz депутат Маулен Ашимбаев.

Мажилисмен с уверенностью заявил, что данная ситуация прояснится в ближайшее время.

"Сегодня в обеспечении стабильности на границе заинтересованы как Казахстан, так и Кыргызстан. В этой связи, на мой взгляд, эти меры носят кратковременный характер, связанный с предстоящими выборами. Буквально в ближайшее время все вопросы будут сняты", - добавил депутат Мажилиса РК. Маулен Ашимбаев отметил, что решение об усилении режима на границе носит временный характер. И предположил, что инициатором усиления контроля на границе выступила кыргызская сторона.

"Сегодня речь идет о предпринимаемых действиях со стороны соседнего государства. Но в любом случае наша граница - на ней всегда обеспечивается безопасность, на ней присутствует наша пограничная служба. Насколько я могу сейчас судить, какие-то действия предпринимаются со стороны соседнего государства. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что все эти меры носят временный характер и не имеют какого-либо стратегического долгосрочного характера. Я в этом абсолютно уверен", - заявил Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что, по имеющейся информации на данный момент, граница между Казахстаном и Кыргызстаном сейчас открыта.

"Насколько я знаю, по той информации, которая сейчас поступает, граница сейчас не закрыта. На границе идет прохождение и автомашин, и грузовых машин, и переход людей. Но усилен определенный режим обеспечения безопасности. Но я думаю, что через пару часов ситуация будет более ясной", - резюмировал Ашимбаев.

По информации государственной пограничной службы Кыргызстана, с 18.00 10 октября пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на кыргызстанско-казахстанской государственной границе со стороны сопредельного государства осуществляется в усиленном варианте. С 20.00 10 октября пограничная служба КР также перешла на усиленный вариант.



