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  11 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Чемпион СССР по футболу умер в Швеции в возрасте 59 лет
CA-NEWS (CA) - Чемпион СССР по футболу осеннего розыгрыша 1976 года Сергей Пригода скончался в Швеции в возрасте 59 лет, он был найден мертвым в своей квартире, сообщает ТАССсо ссылкой на шведский портал smp.se.

Портал отмечает, что бывший футболист и тренер был найден мертвым в своей квартире в шведском городе Векшё.

Пригода являлся воспитанником школы "Торпедо", выступал на позиции центрального защитника, в составе "Торпедо" играл с 1976 по 1988 год. На протяжении 8 лет был капитаном команды.

В осеннем розыгрыше чемпионата СССР 1976 года он в составе клуба стал чемпионом страны, в 1977 году завоевал бронзовые награды первенства страны. В 1986 году выиграл Кубок СССР. Всего за "Торпедо" провел 325 матчей, забил три мяча, в 1985 году став обладателем приза "Самый красивый гол". В составе сборной СССР сыграл 19 матчей.

После "Торпедо" с 1989 года по 1991-й выступал в клубе "Эстер" (Векшё), в котором затем стал тренером. Также являлся главным тренером шведских клубов "Мьэльбю" Хяллевик (1997-1998), "Браге" Бурленге (2000-2002), "Мугеда" (2005-2012) и "Векшё" (2013).

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