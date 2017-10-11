После моего визита в Россию, у нас на самом деле очень многое изменилось, - Мирзиёев

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне в Сочи встретился с презиентом России Владимиром Путиным. В xоде встречи узбекский лидер отметил, что отношения с Россией наполнились реальными результатами.

"Как Вы уже отметили, за короткое время, за год, особенно после моего визита в Россию, у нас на самом деле очень многое изменилось, во всех отношениях. И товарооборот, как Вы уже сегодня отметили, у вас рост 20 процентов, а по нашей статистике – даже больше. И это очень радует. Все договорённости, которых мы с Вами достигли, воплощаются", – подчеркнул глава Узбекистана.

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"Хочу ещё раз сказать, что у нас сегодня нет ни одного [незатронутого] направления. Год тому назад мы говорили, что сотрудничаем, но товарооборот только был в газовой отрасли. А сегодня у нас очень многие отрасли находят друг друга, бизнес находит друг друга, культурно-гуманитарная составляющая совершенно по-иному выглядит. Месяц тому назад, 20 дней назад у нас побывал Патриарх Кирилл. Мы говорим о толерантности, и на самом деле та толерантность, которая сегодня есть в Узбекистане, свидетельство тому, что люди живут в мире и согласии", – отметил Мирзиёев.