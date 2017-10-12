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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Снятое пилотом «обычное» приземление самолета стало вирусным в Сети

CA-NEWS (CA) - Летчик авиакомпании Qatar Airway на своей странице в Twitter показал видео посадки самолета из кабины пилотов. Видео было сняло в новозеландском Квинстауне.

На ролике видно, как самолет летит между верхушек гор, погруженных в плотные облака, потом резко погружается в беспросветную мглу, после чего выныривает над водоемом.

«Это то, что видит пилот, а пассажиры нет», - отметил работник авиакомпании.

Его твитом поделились уже более 30 тыс. пользователей.

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