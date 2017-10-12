Снятое пилотом «обычное» приземление самолета стало вирусным в Сети
- Азия и мир, общество
- 0:40, 12 октября 2017
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CA-NEWS (CA) - Летчик авиакомпании Qatar Airway на своей странице в Twitter показал видео посадки самолета из кабины пилотов. Видео было сняло в новозеландском Квинстауне.
На ролике видно, как самолет летит между верхушек гор, погруженных в плотные облака, потом резко погружается в беспросветную мглу, после чего выныривает над водоемом.
«Это то, что видит пилот, а пассажиры нет», - отметил работник авиакомпании.
Его твитом поделились уже более 30 тыс. пользователей.
This is what the pilot sees and the passengers do not see— Sandeep Varma (@Sandeepvarma787) October 6, 2017
During landing at Queenstown New Zealand Airport pic.twitter.com/fQa4yEwXTG
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