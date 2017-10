Снятое пилотом «обычное» приземление самолета стало вирусным в Сети

CA-NEWS (CA) - Летчик авиакомпании Qatar Airway на своей странице в Twitter показал видео посадки самолета из кабины пилотов. Видео было сняло в новозеландском Квинстауне.

На ролике видно, как самолет летит между верхушек гор, погруженных в плотные облака, потом резко погружается в беспросветную мглу, после чего выныривает над водоемом.

«Это то, что видит пилот, а пассажиры нет», - отметил работник авиакомпании.

Его твитом поделились уже более 30 тыс. пользователей.

This is what the pilot sees and the passengers do not see

During landing at Queenstown New Zealand Airport pic.twitter.com/fQa4yEwXTG