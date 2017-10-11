МВФ: Прогноз мирового экономического роста оптимистичнее, чем предполагалось

- Азия и мир, экономика
- 17:49, 11 октября 2017
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«Мы ожидаем, что в этом году рост глобальной экономики составит 3,6 процента, а в следующем – 3,7 процента. Это не может не радовать, поскольку рост происходит сразу во многих регионах: в развитых странах, в странах с переходной экономикой в Азии и Европе, включая Россию», - сказал Маури Обстфельд, директор исследовательского отдела МВФ.
Ожидается, что российская экономика в этом году вырастет на 1,8 процента, а в 2018 – на 1,6 процента. Напомним, что в прошлом, 2016 году рот экономики замедлился на 0,2 процента.
В странах СНГ в целом, исключая Россию, экономика вырастет на 2,9 процента в этом году и 3,3 процента в следующем.
В то же время, по словам экономистов МВФ, на фоне восстановления экономики средняя заработная плата растет чрезвычайно медленно - даже в богатых странах. Кроме того, экономический рост наблюдается не везде: в тяжелом положении находятся государства, экспортирующие нефть, а также те, где сложилась нестабильная ситуация – главным образом, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в северной Африке и в африканских странах, находящихся южнее Сахары.
К тому же, по данным МВФ, за оптимистическими показателями экономического роста скрывается медленный рост производительности в долгосрочном плане. В развитых странах рост производства на душу населения в период с 2017 по 2022 годы составит 1, 4 процента в год. С 1996 года по 2005 этот показатель составлял 2,2 процента.