В Андижане закрыли один из самых крупных оптовых рынков в связи с хлопковой кампанией

- Самый крупный в городе Андижане оптовый рынок «Жахон бозори» закрыт в связи с проведением хлопковой кампании. По сообщениям мобильных репортеров «Озодлика», в ряде районах области прекратили работу сразу несколько рынков. Глава Андижана поручил срочно закрыть по всей области все работавшие до сегодняшнего дня рынки. Андижанцы жалуются на то, что ранее во время хлопковой кампании в области не наблюдались подобные ужесточения, передает centralasian.org

По словам одного из торговцев оптового рынка «Жахон бозори» в городе Андижане, с недавнего времени данный рынок работает только по четвергам и воскресеньям. В остальные дни ворота рынка закрываются с самого утра:

– «Жахон бозори» – это самый крупный оптовый рынок, построенный за пределами города Андижана. Предприниматели из всех районов Андижанской области покупают продовольственные и промышленные товары в основном на этом рынке. Даже в годы правления Каримова во время хлопковой кампании этот рынок ни разу не закрывали. Теперь же торговцам не разрешают открывать свои магазины. Все покупатели уходят обратно. Рынок полностью пустует, – рассказывает собеседник.

По словам предпринимателя из Избасканского района Андижанской области, после сильного проливного дождя в минувший понедельник власти начали массово отправлять людей на сбор хлопка:

– В этом году хлопковая кампания проходит очень жестко. Ежедневно в 8 часов вечера начинается собрание, которое длится целых четыре часа. Хоким приказал закрыть все рынки в области. Все организации и предприятия занимаются только подготовкой отчетов о количестве отправленных на сбор хлопка, – говорит собеседник.

Другой собеседник, торгующий на рынке в Андижанском районе, сообщил, что местные власти принуждают предпринимателей закрыть свои магазины и выйти на сбор хлопка или же сдать деньги для найма сборщиков урожая.

​– Днем рынки вообще не работают. Ворота закрыты на замок. Они открываются только ближе к вечеру. Предприниматели и торговцы должны участвовать в сборе урожая или отправить вместо себя сборщика. Это – приказ хокима, – говорит андижанский предприниматель.