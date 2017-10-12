В Андижане закрыли один из самых крупных оптовых рынков в связи с хлопковой кампанией

- Узбекистан, общество
- 9:17, 12 октября 2017
- Просмотров: 322
По словам одного из торговцев оптового рынка «Жахон бозори» в городе Андижане, с недавнего времени данный рынок работает только по четвергам и воскресеньям. В остальные дни ворота рынка закрываются с самого утра:
– «Жахон бозори» – это самый крупный оптовый рынок, построенный за пределами города Андижана. Предприниматели из всех районов Андижанской области покупают продовольственные и промышленные товары в основном на этом рынке. Даже в годы правления Каримова во время хлопковой кампании этот рынок ни разу не закрывали. Теперь же торговцам не разрешают открывать свои магазины. Все покупатели уходят обратно. Рынок полностью пустует, – рассказывает собеседник.
По словам предпринимателя из Избасканского района Андижанской области, после сильного проливного дождя в минувший понедельник власти начали массово отправлять людей на сбор хлопка:
– В этом году хлопковая кампания проходит очень жестко. Ежедневно в 8 часов вечера начинается собрание, которое длится целых четыре часа. Хоким приказал закрыть все рынки в области. Все организации и предприятия занимаются только подготовкой отчетов о количестве отправленных на сбор хлопка, – говорит собеседник.
Другой собеседник, торгующий на рынке в Андижанском районе, сообщил, что местные власти принуждают предпринимателей закрыть свои магазины и выйти на сбор хлопка или же сдать деньги для найма сборщиков урожая.
– Днем рынки вообще не работают. Ворота закрыты на замок. Они открываются только ближе к вечеру. Предприниматели и торговцы должны участвовать в сборе урожая или отправить вместо себя сборщика. Это – приказ хокима, – говорит андижанский предприниматель.