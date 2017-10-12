Путин отозвал Назарбаева поговорить за кулисами саммита в Сочи (видео)

CA-NEWS (KZ) - Президент России Владимир Путин перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета подошел к Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, чтобы лично поговорить с ним о чем-то.

Видеозапись этого момента публикуют в соцсетях. При этом на записи не слышно, о чем говорят лидеры двух государств.

Напомним, в эти дни в Сочи проходит встреча глав государств СНГ, в рамках которой состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Совет является руководящим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета глав государств СНГ предложил активизировать работу по проекту соглашения о свободной торговле услугами в СНГ.

"Свободная торговля услугами на территории СНГ позволит открыть новые возможности для наших бизнесменов и выведет торгово-экономическую кооперацию наших стран на новый уровень. Предлагаю поручить Совету глав правительств и исполнительному комитету активизировать работу по проекту Соглашения о свободной торговле услугами и принять его в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы.