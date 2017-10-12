РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Путин отозвал Назарбаева поговорить за кулисами саммита в Сочи (видео)

CA-NEWS (KZ) - Президент России Владимир Путин перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета подошел к Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, чтобы лично поговорить с ним о чем-то.

Видеозапись этого момента публикуют в соцсетях. При этом на записи не слышно, о чем говорят лидеры двух государств.

Напомним, в эти дни в Сочи проходит встреча глав государств СНГ, в рамках которой состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Совет является руководящим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета глав государств СНГ предложил активизировать работу по проекту соглашения о свободной торговле услугами в СНГ.

"Свободная торговля услугами на территории СНГ позволит открыть новые возможности для наших бизнесменов и выведет торгово-экономическую кооперацию наших стран на новый уровень. Предлагаю поручить Совету глав правительств и исполнительному комитету активизировать работу по проекту Соглашения о свободной торговле услугами и принять его в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы.

print
Комментарии (6)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
kg_bishkek
10:33, 12 октября 2017
Наверное попросил решить проблему, возникшей из за языкастого.
Нет аватара
maysalbek
10:27, 12 октября 2017
Бабановские уже с утра пишут, что Бабанов открыл границу. Не очень умный ход со стороны его людей. Он же на дебатах сказал, открою границы когда сделаете меня президентом...
аватар
Karaoke
10:25, 12 октября 2017
Не люблю Путина, но уважаю.
Нет аватара
Anarku1ova
09:55, 12 октября 2017
ну вот проблема решена
Нет аватара
Italiya
09:54, 12 октября 2017
Слава Путину!
Нет аватара
talgatimus
09:52, 12 октября 2017
Нурик давай открывай границу с Кыргызстаном не бычься)
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×