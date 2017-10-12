Alibaba потратит $15 млрд на создание исследовательских центров

CA-NEWS (CA) - Китайский гигант электронной торговли Alibaba Group Holding Ltd выделит $15 миллиардов на открытие исследовательских центров, стремясь конкурировать с мировыми лидерами в области онлайн-торговли, логистики и облачных технологий, сообщает Reuters.

Учрежденная Alibaba академия DAMO создаст семь исследовательских центров в Китае, Израиле, США, России и Сингапуре и нанимает 100 ученых для разработок на основе искусственного интеллекта, квантовых вычислений и финансовых технологий, говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.

“Академия Alibaba DAMO займет лидирующую позицию в области развития технологий следующего поколения, которые обеспечат рост компании и наших партнеров”, - сказал директор по технологиям Alibaba Джефф Чжан.

Alibaba и ее дочерние предприятия стремительно расширились за прошедший год, что позволило китайской компании бросить вызов американской Amazon.com Inc, а также компаниям, занимающимся платежными операциями, облачными вычислениями и логистикой.

С прошлого года Alibaba вложила примерно $2 миллиарда в покупку контрольного пакета акций базирующегося в Сингапуре ритейлера Lazada.com, создав сеть центров электронной торговли в Юго-Восточной Азии в рамках партнерства со своим подразделением Ant Financial.

Компания также сделала предложение о покупке американской системы денежных переводов MoneyGram за 1,2 миллиарда, однако сделка пока так и не состоялась из-за опасений американских законодателей, что она представляет угрозу национальной безопасности США.

Помимо лаборатории исследования данных в Калифорнии Alibaba с 2016 года открывает новые дата-центры в Европе, США, Австралии, Японии, Индии, Индонезии и на Ближнем Востоке, стремясь развить свое подразделение облачных вычислений.