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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Минприроды России рассмотрит ТЗ монгольской стороны по проекту Шурэнской ГЭС
CA-NEWS (MNG) - Монгольская сторона представила для рассмотрения Минприроды России техническое задание (ТЗ) на проведение экологической оценки для строительства Шурэнской ГЭС. Об этом глава Минприроды Сергей Донской рассказал журналистам в среду.

"Они (монгольская сторона межправительственной комиссии - прим. ТАСС) представили предварительный вариант ТЗ на проведение региональной экологической оценки района реки Селенга и озера Байкал в контексте проекта строительства Шурэнской ГЭС и проектов развития гидроэнергетики и водоотвода Орхон. Соответственно, мы сейчас его рассмотрим и запустим в работу", - цитирует его слова ТАСС.

По словам министра, уже принято решение о создании особой рабочей подгруппы по научному сопровождению разработки материалов для комплексного рассмотрения вопросов, связанных со строительством в Монголии гидротехнических сооружений, которая в мае 2018 года рассмотрит ТЗ. В экспертизе примут участие в том числе специалисты Сибирского отделения РАН.

Селенга - река, протекающая в Монголии и России (в Бурятии). Ее протяженность от истока до границы с Россией составляет 615 км, от российско-монгольской границы до объекта Всемирного природного наследия ЮНЭСКО озера Байкал - 409 км. Селенга приносит в Байкал половину поверхностного притока воды, а в 2015 году приток воды в озеро по этой реке составил 63% от многолетней нормы. По мнению российской стороны, главной угрозой в связи с проектом строительства в Монголии Шурэнской ГЭС на Селенге является риск обмеления Байкала.

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