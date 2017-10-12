В финале учений ОДКБ «Взаимодействие - 2017» в Армении отработают борьбу с боевиками

- Более 20 подразделений вооруженных сил пяти государств-членов ОДКБ отработают тактику действий против незаконных вооруженных формирований в рамках учений "Взаимодействие - 2017", которые проходят в Армении. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Мотострелковые, артиллерийские и воздушно-десантные подразделения из Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана в ходе совместных учений "Взаимодействие - 2017" на полигоне Баграмян в Армении проведут финальный розыгрыш практических действий восьми тактических эпизодов", - цитирует его слова ТАСС. По его словам, в учениях будут задействованы также полицейские и спасатели России и Армении, представители Международного комитета Красного Креста.

Астафьев отметил, что эти эпизоды станут самым масштабным этапом учений и позволят на практике отработать взаимодействие разнородных сил из пяти стран.

В финальном этапе маневров будут также участвовать танковые подразделения и звенья армейской, штурмовой и истребительной авиации. Силы противовоздушной обороны будут задействованы для обнаружения разведывательных и ударных беспилотных условного противника, добавил полковник.

"Разведывательные подразделения 102-й российской военной базы применят собственные беспилотные летательные аппараты для выявления диверсионных разведывательных групп. Кроме того, в составе мотострелкового батальона успех ведения боевой операции обеспечат подразделения радио- электронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения инженерных войск, связи и медицинского обеспечения", - перечислил Астафьев.

Совместные учения "Взаимодействие - 2017" проходят с 9 по 13 октября на полигонах Алагяз и Баграмян в Армении. В них задействованы в общей сложности более 2,5 тысячи военных и около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе 25 летательных аппаратов. Руководит маневрами командующий войсками Южного военного округа генерал- полковник Александр Дворников.