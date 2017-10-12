Мирзиеев пригласил Лукашенко посетить с визитом Узбекистан в 2018 году

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил главу Республики Беларусь Александра Лукашенко посетить страну с официальным визитом в 2018-м году.

Приглашение было сделано в ходе переговоров, прошедших 11 октября в Сочи.

«Я вас приглашаю в Узбекистан в 2018-м году, это должен быть исторический визит» – обратился к белорусскому президенту глава Узбекистана.

Присутствующим на встрече членам правительства Узбекистана было поручено спланировать и организовать визит на должном уровне.

Помимо этого, Ш. Мирзиеев сообщил, в феврале 2018-го года в Узбекистане состоятся Дни культуры Беларуси.

Напомним, что в Сочи накануне стартовал саммит лидеров Содружества независимых государств. В повестке – сразу несколько важных тем, в том числе, расширение взаимодействия в экономике, безопасности, военной сфере, а также культуре. По итогам планируется подписать почти два десятка документов.