Мирзиеев пригласил Лукашенко посетить с визитом Узбекистан в 2018 году

- Узбекистан, политика
- 10:12, 12 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил главу Республики Беларусь Александра Лукашенко посетить страну с официальным визитом в 2018-м году.
Приглашение было сделано в ходе переговоров, прошедших 11 октября в Сочи.
«Я вас приглашаю в Узбекистан в 2018-м году, это должен быть исторический визит» – обратился к белорусскому президенту глава Узбекистана.
Присутствующим на встрече членам правительства Узбекистана было поручено спланировать и организовать визит на должном уровне.
Помимо этого, Ш. Мирзиеев сообщил, в феврале 2018-го года в Узбекистане состоятся Дни культуры Беларуси.
Напомним, что в Сочи накануне стартовал саммит лидеров Содружества независимых государств. В повестке – сразу несколько важных тем, в том числе, расширение взаимодействия в экономике, безопасности, военной сфере, а также культуре. По итогам планируется подписать почти два десятка документов.