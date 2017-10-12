Президент Туркменистана призвал повысить уровень доверия между странами СНГ

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании глав государств СНГ предложил поручить министерствам иностранных дел стран-участниц Содружества разработать среднесрочную программу действий, направленную на активизацию партнерства в политико-дипломатической области, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, для повышения уровня взаимного доверия между странами СНГ необходимо усилить политико-дипломатическое взаимодействие, используя при этом большой ресурсный потенциал внешнеполитических ведомств государств Содружества. Именно системные, регулярные межмидовские консультации могли бы стать серьезным инструментом в решении ряда накопившихся вопросов на пространстве СНГ.

Глава Туркменистана отметил, что СНГ располагает большим опытом участия в деятельности глобальных и региональных организаций, являясь официальным партнёром ООН, а также достаточно активно участвуя в работе ОБСЕ, ШОС и других международных объединений.

Бердымухамедов отметил, что считает правильным поручить министерствам иностранных дел стран СНГ разработать среднесрочную программу действий, нацеленную на активизацию партнёрства в политико-дипломатической области.

Президент Туркменистана выразил убеждённость, что такой подход дополнит те формы экономического сотрудничества, которые уже сложились и функционируют между государствами СНГ.