Узбекистан впервые подал заявку на председательство в СНГ
- Узбекистан, политика
- 10:17, 12 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Молдавия подали заявки на председательство в СНГ в 2020 году, страны урегулируют этот вопрос между собой сами, сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.
"Президент Узбекистана в своем выступлении сказал, что Узбекистан готов в 2020 году после Туркменистана по алфавиту, в порядке ротации принять председательство в рамках СНГ и провести заседание высших органов Содружества на территории Узбекистана", — сказал он журналистам.
Такое же предложение поступило от президента Молдавии, уточнил Лебедев.
"В дружеской и товарищеской атмосфере главы делегаций решили, что Узбекистан и Молдавия договорятся между собой", — добавил он.
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