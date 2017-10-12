Узбекистан впервые подал заявку на председательство в СНГ

- Узбекистан и Молдавия подали заявки на председательство в СНГ в 2020 году, страны урегулируют этот вопрос между собой сами, сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Президент Узбекистана в своем выступлении сказал, что Узбекистан готов в 2020 году после Туркменистана по алфавиту, в порядке ротации принять председательство в рамках СНГ и провести заседание высших органов Содружества на территории Узбекистана", — сказал он журналистам.

Такое же предложение поступило от президента Молдавии, уточнил Лебедев.

"В дружеской и товарищеской атмосфере главы делегаций решили, что Узбекистан и Молдавия договорятся между собой", — добавил он.



