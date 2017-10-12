Выставка «Экспо-Монголия-2017» собрала предпринимателей из 50 стран

- 10 октября в выставочном центре «Мишээл-экспо» стартовала пятая по счету выставка «Экспо-Монголия-2017», сообщает Монцамэ.

Основная цель мероприятия - установление деловых связей и партнёрства между отечественными и зарубежными предпринимателями и создание условий для выхода на новый рынок монгольским хозяйственными единицам. На этот раз в выставке приняли участие бизнес-делегаты из более 50 стран, в частности из Германии, Индии, США, Китая, Беларуси и др.

Президент Монголии Х.Баттулга направил послание участникам «Экспо-Монголия-2017». «Я рад тому, что в нашей стране регулярно проходит данное мероприятие, которое знакомит нас с передовой современной технологией и техникой. В развитии экономики Монголии значительную роль играет горнорудная отрасль, однако в дальнейшем, мы стремимся стать страной с высоким развитием сельского хозяйства и промышленности. Участие в этой выставке признанных на международном уровне компаний дает стимул для внедрения в Монголии евростандартов», - отметил Президент Монголии в своём послании к участникам выставки.

Выставка продолжится 12 октября.