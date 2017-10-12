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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На границе с Кыргызстаном проводится плановая операция - КНБ РК

CA-NEWS (KZ) - Пограничной службой КНБ РК по всему периметру государственной границы, в том числе на казахстанско-кыргызстанском участке, проводится плановая пограничная операция, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе, целями данной операции являются пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.

"В связи с этим усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу. При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы не накладывалось. Действия подразделений и военнослужащих ПС КНБ осуществляются строго в рамках законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан", - пояснили в Погранслужбе КНБ РК.

Напомним, в ночь на 10 октября, на границе Казахстана и Кыргызстана возникли многокилометровые пробки из легковых автомобилей и фур с грузом. Такая ситуация сложилась на крупнейшем КПП "Кордай - Ак-Жол - Автодорожный", где проходит основной поток автомобилей и граждан, а также на пункте пропуска "Актилек - Автодорожный", где проезжают в основном фуры с товаром.

11 октября на саммите СНГ в Сочи прошла встреча премьер-министра КР Сапара Исакова и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в ходе которой глава РК дал поручение своему правительству снять образовавшиеся вопросы на границе.



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Комментарии (1)
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maysalbek
11:26, 12 октября 2017
Операция казахов называется-ПОМОЩЬ РОДСТВЕННИКУ БАБАНОВУ! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ БАЛАПАНА НАЗАРБАЕВА!
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