Рахмон рассказал, чем займется Таджикистан во время председательства в СНГ

- Таджикистан, политика
- 11:16, 12 октября 2017
- Просмотров: 260
Таджикистан будет председательствовать в объединении в 2018 году.
"В области энергетики приоритетной задачей станет наращивание усилий по активизации сотрудничества в области энергосберегающих технологий, восстановлению параллельной работы энергетической системы государств СНГ. Наряду с этим мы намерены продвигать сотрудничество в освоении возобновляемых источников энергии", — сказал Рахмон.
Он добавил, что в области транспорта особое внимание будет уделено вопросам реализации планов сотрудничества до 2025 года.
Кроме того, по его словам, страны продолжат работу в рамках борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба главы РТ.
"Мы будем всячески содействовать в практической реализации принятых в рамках Содружества решений и программных документов по борьбе с глобальными угрозами и вызовами — это терроризм, экстремизм", — сказал он.