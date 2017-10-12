Рахмон рассказал, чем займется Таджикистан во время председательства в СНГ

- Во время председательства Таджикистана в Содружестве Независимых Государств будет уделено внимание вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также активизации сотрудничества в области энергосберегающих технологий, заявил президент страны Эмомали Рахмон в рамках заседания Совета глав стран СНГ в Сочи.

Таджикистан будет председательствовать в объединении в 2018 году.

"В области энергетики приоритетной задачей станет наращивание усилий по активизации сотрудничества в области энергосберегающих технологий, восстановлению параллельной работы энергетической системы государств СНГ. Наряду с этим мы намерены продвигать сотрудничество в освоении возобновляемых источников энергии", — сказал Рахмон.

Он добавил, что в области транспорта особое внимание будет уделено вопросам реализации планов сотрудничества до 2025 года.

Кроме того, по его словам, страны продолжат работу в рамках борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба главы РТ.

"Мы будем всячески содействовать в практической реализации принятых в рамках Содружества решений и программных документов по борьбе с глобальными угрозами и вызовами — это терроризм, экстремизм", — сказал он.