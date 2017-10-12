Принято Рамочное соглашение Монголия — ЕС

- Совет Европейского Союза 9 октября принял решение о заключении Рамочного соглашения о всеобъемлющем партнерстве и сотрудничестве между Монголией и ЕС, сообщает Монцамэ.

Решение об этом Совет ЕС принял на своем заседании на этой неделе после утверждения Европарламентом, проложившим путь к вступлению в силу данного Соглашения. Решение Совета о заключении соглашения закрывает процедуру ратификации и позволяет договору вступить в силу. Соглашение вступит в силу 1 ноября 2017 года.

Переговоры по Рамочному соглашению между Монголией и ЕС начались в 2010 году и были завершены в 2013 году. Поскольку все государства-члены ЕС одобрили Соглашение на парламентских уровнях, Европейский парламент дал согласие на заключение Соглашения 15 февраля 2017 года.

После вступления в силу Соглашение заменит действующую правовую основу Соглашения 1993 года о торгово-экономическом сотрудничестве между Европейским экономическим сообществом и Монголией.

Это послужит основой для более широкого и более эффективного участия ЕС и его государств-членов для продвижения Монголии. Данное Соглашение расширит рамки партнерства между Монголией и ЕС и усилит двустороннее сотрудничество в следующих направлениях, как торговля, экономика, помощь в целях развития, сельское хозяйство, развитие сельских районов, энергетика, изменение климата, исследования, инновации, образование и культура.

Рамочное соглашение состоит из 65 статей с преамбулой и девятью наименованиями, которые включают характер и сферу действия Соглашения; двустороннее, региональное и международное сотрудничество; сотрудничество в области устойчивого развития; сотрудничество по вопросам торговли и инвестиций; сотрудничество в области правосудия, свободы и безопасности; сотрудничество в других секторах; средства сотрудничества; институциональные рамки; и окончательные положения.

Соглашение охватывает ряд направлений сотрудничества, представляющих взаимный интерес в таких сферах, как торговля и инвестиции, устойчивое развитие, финансовые услуги, налогообложение, промышленная политика, сотрудничество малых и средних предприятий, наука, техника, культура, энергетика, транспорт, окружающая среда, гражданское общество и туризм.

Вступление Рамочного соглашения в действие позволит Монголии активизировать сотрудничество с ЕС, взаимодействовать в новых областях и вывести двусторонние отношения на новый уровень развития. Рамочное соглашение также станет стимулом для укрепления отношений Монголии со странами-членами Евросоюза.

Ранее мы сообщали, что ЕС принял решение открыть свое представительства в Улаанбаатаре в июле 2017 года.