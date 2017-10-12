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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Душанбе и Ташкент подписали контракты на $20 млн
CA-NEWS (TJ) - В павильоне "Узэкспоцентра" в Ташкенте впервые открылась выставка продукции предприятий из Таджикистана.

Выставка промышленных товаров Узбекистана в Душанбе также впервые за 25 лет прошла 17-20 апреля этого года, свою продукцию на ней представили более 160 узбекских производителей, сообщает Sputnik - Таджикистан.

"Несмотря на то, что мы уже в течение двух месяцев готовились к проведению этой выставки, — это открытие того динамизма, который мы видим в Таджикистане и в наших двусторонних отношениях", — заявил председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Атхам Икрамов в ходе бизнес-форума.

По его оценке, в условиях схожести большой части номенклатуры выпускаемой двумя странами продукции, кооперация производственных мощностей является главным условием экономического сотрудничества.

"Позитивная динамика товарооборота между нашими странами и представительная делегация на сегодняшнем форуме обнадеживает нас в дальнейшем увеличении взаимной торговли", — сказал председатель Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Файзиддин Каххорзода.

Он сообщил, что потенциал развития двустороннего сотрудничества существует в сельском хозяйстве, пищепроме, текстильной отрасли, производстве стройматериалов, транспортной сфере и машиностроении.

По данным узбекской стороны, товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном по итогам 2016 года вырос на 17,8% по сравнению с 2015 годом до 197 миллионов долларов, в январе-сентябре этого года он составил 178,2 миллиона долларов (+25,2%). В Узбекистане действуют 24 предприятия с участием таджикского капитала, в Таджикистане – девять с инвестициями и участием узбекских компаний.

По итогам форума торгово-промышленные палаты двух стран подписали соглашение о создании делового совета. Компании из Узбекистана и Таджикистана в первый день выставки подписали контракты на сумму около 20 миллионов долларов. Экспозиция, которая представлена продукцией более 120-ти предприятий Таджикистана — машиностроения, горнорудной отрасли, легкой и пищевой промышленности —продлится до 13 октября.

В Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте также состоится торжественное открытие Дней таджикской культуры. В столицу Узбекистана приехали 44 таджикских артиста и музыканта. В последний раз Дни таджикской культуры в Узбекистане проходили 20 лет назад, в 1997 году. В мае этого года впервые за годы независимости в Таджикистане прошли Дни культуры Узбекистана.

Читать далее: http://ru.sputnik-tj.com/asia/20171011/1023581938/vystavka-produkcii-predpriyatiy-tadzhikistan-vpervye-otkrylas-tashkent.html

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