Он аксакал СНГ: Фотограф армянского президента сделал необычное фото Нурсултана Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - Личный фотограф руководителя Армении Сержа Саргсяна Давид Акопян опубликовал на своей странице Facebook необычный снимок президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Он аксакал СНГ. У него такая статная походка, взгляд очень сильный. Поэтому эта фотография так хорошо получилась. У меня много снимков Нурсултана Назарбаева за семь лет моей работы фотографом президента Армении. Но такой креативный, красивый, наверное, единственный", - говорит Давид Акопян.

В интервью Tengrinews.kz он сообщил, что кадр сделан в момент входа лидеров стран СНГ в зал, где должна была пройти встреча в расширенном формате.

По словам Акопяна, он не пользовался фоторедакторами.

"Там, когда в комнату заходишь, свет сверху падает на голову человека. Закрываешь диафрагму, и тогда освещенным остается только объект в центре", - рассказывает фотограф.

По его словам, к снимку он готовился загодя и изначально планировал таким образом сфотографировать президента Армении Сержа Саргсяна.

"Я специально там стоял, чтобы моего президента так снимать. Получилось, что снял Нурсултана Назарбаева. Как в "Карточном домике" фотография. Нас протокол собрал, и мы около 15 минут ждали. В таких случаях важно везение - чтобы охранники, другие сотрудники перед лидерами глав государств не ходили. Сначала в комнату зашел Нурсултан Назарбаев, потом Владимир Путин, а затем - Серж Саргсян. Я сделал, наверное, 10-15 кадров", - сказал фотограф.

Напомним, в эти дни в Сочи состоялась встреча глав государств СНГ, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета. Совет является руководящим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.



