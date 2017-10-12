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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Пара из Узбекистана пыталась продать в Воронеже новорожденную дочь
CA-NEWS (UZ) - В Воронеже уголовное дело возбуждено в отношении гражданских супругов из Узбекистана, которые пытались продать новорожденного ребенка за 30 тысяч рублей (более $500 по курсу ЦБ РФ).

По информации Следственного комитета РФ, 29-летняя женщина 8 сентября 2017 года родила ребенка, но этот факт не зарегистрировала в органах ЗАГС. Известно, что гражданские супруги из Узбекистана, которые проживают в Воронеже, 10 октября попытались продать новорожденную дочь за 30 тысяч рублей. Сделка проходила под контролем сотрудников отдела полиции. Родители были задержаны на месте, а девочка сразу же была доставлена в медицинское учреждение.

Уголовное дело заведено в отношении 39-летнего мужчины и его 29-летней гражданской супруги, которые являются гражданами Республики Узбекистан, по статье «Покушение на торговлю людьми».

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