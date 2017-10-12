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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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План узбекско-российского военного сотрудничества подпишут в Душанбе
CA-NEWS (UZ) - План двустороннего сотрудничества на 2018 год могут подписать военные ведомства Узбекистана и России на заседании Совета министров обороны стран СНГ, сообщает военный атташе российского посольства в Ташкенте Сергей Чернышев.

Как отметил Сергей Чернышев, сейчас мы выходим на подписание плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны наших стран на следующий год: его планируют подписать главы военных ведомств в ходе встречи в Душанбе на площадке Совета министров обороны СНГ.

По его словам, в этом плане, в частности, предусматривается проведение новых учений между военнослужащими двух стран, передает vesti.uz.

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