План узбекско-российского военного сотрудничества подпишут в Душанбе

- План двустороннего сотрудничества на 2018 год могут подписать военные ведомства Узбекистана и России на заседании Совета министров обороны стран СНГ, сообщает военный атташе российского посольства в Ташкенте Сергей Чернышев.

Как отметил Сергей Чернышев, сейчас мы выходим на подписание плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны наших стран на следующий год: его планируют подписать главы военных ведомств в ходе встречи в Душанбе на площадке Совета министров обороны СНГ.

По его словам, в этом плане, в частности, предусматривается проведение новых учений между военнослужащими двух стран, передает vesti.uz.