Суд вынес приговор бизнесмену Муратхану Токмади

CA-NEWS (KZ) - Бизнесмен Муратхан Токмади заключил сделку с правосудием, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Накануне ему вынесен приговор. В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено на открытом судебном заседании в согласительном производстве уголовное дело по обвинению Муратхана Токмади в совершении преступлений, предусмотренных статьей 194, часть 3, пункт 2; статьей 287, часть 4 "Вымогательство"; статьей 287, часть 3 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РК.

"В ходе досудебного расследования между подсудимым Токмади и процессуальными прокурорами заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Согласно процессуальному соглашению подсудимый добровольно изъявил желание о его заключении, не оспаривая обвинение, потерпевший дал свое согласие на его утверждение", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении пресс-службы суда, процессуальные прокуроры и подсудимый Муратхан Токмади, заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины "Они ходатайствовали о назначении наказания по статье 287, часть 4, пункт 2 и статье 194, часть 3, пункт 2 УК РК с применением статьи 55, часть 4 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим на основании статьи 58, часть 3 УК РК в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной инспекции средней безопасности", - пояснили в пресс-службе суда.

"Суд согласился с условиями процессуального соглашения. Приговором Алмалинского районного суда Алматы от 10 октября 2017 года Токмади осужден по статье 194, часть 3, пункт 2; статье 287, часть 4 УК РК на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в суде.

Ранее в прокуратуре Алматы сообщили, что межведомственной следственно-оперативной группой проводится досудебное расследование в отношении Муратхана Токмади, которому вменяются вымогательство, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов (статьи 194 и 287 УК РК). Также в городском надзорном органе сообщили, что 5 сентября этого года Токмади изъявил желание о заключении процессуального соглашения с прокурором в форме сделки о признании вины.

Муратхан Токмади был взят под стражу в июне этого года на два месяца. Он подозревается в том, что путем угроз применения насилия в отношении соучредителя ТОО "Семрюжком" и "Казстройстекло" якобы завладел долей уставного фонда в указанных предприятиях. По данным следствия, своими преступными действиями Токмади якобы причинил крупный материальный ущерб в размере 185 миллионов 137 тысяч 246 тенге.