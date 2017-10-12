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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана планирует визит в Турцию
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить с визитом Турцию. Предстоящая поездка была обсуждена в ходе вручения верительных грамот нового посла Узбекистана Алишера Агзамходжаева президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает trend.az.

Как проинформировали в МИД Узбекистана, глава турецкого государства отметил знаковый характер предстоящего визита Шавката Мирзиёева, который придаст новый импульс дальнейшему развитию узбекско-турецкого политического диалога, расширению взаимодействия между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и других сферах.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Узбекистан является важным партнером его страны в Центральной Азии и мире, и выразил готовность способствовать выводу двусторонних отношений на качественно новый уровень по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Отдельно отмечалась положительная динамика в узбекско-турецких отношениях, наблюдаемая с момента переговоров на высшем уровне в ноябре 2016 года в г.Самарканде. Состоявшиеся впоследствии встречи лидеров двух стран в Пекине, Астане и Нью-Йорке позволили начать совместную работу над реализацией имеющихся больших возможностей для наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

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