Президент Узбекистана планирует визит в Турцию

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить с визитом Турцию. Предстоящая поездка была обсуждена в ходе вручения верительных грамот нового посла Узбекистана Алишера Агзамходжаева президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает trend.az

Как проинформировали в МИД Узбекистана, глава турецкого государства отметил знаковый характер предстоящего визита Шавката Мирзиёева, который придаст новый импульс дальнейшему развитию узбекско-турецкого политического диалога, расширению взаимодействия между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и других сферах.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Узбекистан является важным партнером его страны в Центральной Азии и мире, и выразил готовность способствовать выводу двусторонних отношений на качественно новый уровень по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Отдельно отмечалась положительная динамика в узбекско-турецких отношениях, наблюдаемая с момента переговоров на высшем уровне в ноябре 2016 года в г.Самарканде. Состоявшиеся впоследствии встречи лидеров двух стран в Пекине, Астане и Нью-Йорке позволили начать совместную работу над реализацией имеющихся больших возможностей для наращивания взаимовыгодного сотрудничества.