Состоялась презентация новой книги президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в Центре общественных организаций состоялась презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», сообщает госинформагентство.

Как отмечалось в ходе презентации, новый труд Бердымухамедова позволяет объективно оценить исторический путь туркмен, ознакомиться с их национально-культурным своеобразием, традициями, обычаями и жизненными устоями, глубоко осознать неоценимый вклад туркменского народа в мировой научный, экономический и культурный прогресс.

Великий Шёлковый путь рассматривается в книге президента Туркменистана как уникальное историко-культурное явление. Автор показывает, какой глубокий след оставил этот феномен древнего мира на примере нашей страны, отмечается в тексте.

Авторский замысел подчёркивает и композиция книги, состоящей из шести глав: «Вдоль Джейхуна», «Древний Мерв», «Между Сарахсом и Анау», «От Нисы до Дехистана», «На древней земле Дашогуза», «В сказочном мире». Этот своеобразный обзор территории Туркменистана – с Востока на Запад, представляет «географию» Великого Шёлкового пути, связанную с городами и знаковыми местами нашей страны, с древнейших времён находившимися в центре торговых и культурных путей.

С начала 2016 года из-под пера главы государства вышли пять книг. В январе — «Источник мудрости» (сборник пословиц и поговорок), в марте — «Чай – лекарство и вдохновение», в апреле — «Стремительная поступь скакуна» (об ахалтекинских конях), в мае — «Небесное великолепие» (об искусстве туркменского ковроткачества) и в июле — восьмой том книги «Лекарственные растения Туркменистана». Книги туркменского президента переведены на ряд иностранных языков.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также демонстрирует свои музыкальные таланты. В 2011 году он исполнил песню «Тебе мои белые цветы», слова к которой, как утверждается, он написал сам, хотя еще в 2009 году эту песню исполнял туркменский певец Довлет Аманлыков. Кроме того, президент также успел побывать в роли ди-джея. Глава Туркменистана также регулярно публикует свои стихотворения. Например, слова стихотворения президента «Вперед, вперед, только вперед, любимая родина — Туркменистан» положили на музыку и в конце 2015 года ее исполнили одновременно более четырех тысяч человек, благодаря чему она попала в книгу рекордов Гиннеса. Слоган «Вперед, вперед, только вперед, любимая родина — Туркменистан» сегодня является девизом Туркменистана.