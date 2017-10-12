Состоялась презентация новой книги президента Туркменистана

- В Турции 9 октября был арестован подозреваемый в убийстве туркменского мигранта местный житель. Арестованный в городе Адыяман турок подозревается в том, что он застрелил своего напарника, с которым вместе работал в пекарне в Стамбуле, сообщает туркменская служба радио "Азатлык"

По сообщениям турецких СМИ, 37-летний Юсуф Селим подозревается в в том, что 4 октября находясь на рабочем месте несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в 23-летнего туркменистанца Хошгелди Полатова. После происшествия гражданин Турции скрылся с места преступления.

Через несколько дней в результате следственных действий полиции он был схвачен в городе Адыяман на юго-востоке страны .

В процессе предварительных следственных мероприятий выяснилось, что задержанный Юсуф Селим 4 октября выстрелами убил своего напарника по работе в местной пекарне в микрорайоне Шишли города Стамбула. Жертвой оказался 23-летний гражданин Туркменистана Хошгелди Полатов. По предварительным данным, причиной происшествия стала ссора между двумя напарниками.

После ареста и допроса Юсуф Селим признался в совершении убийства. Он также рассказал, что после происшествия выбросил орудие убийства - пистолет в море в районе Йеникапы Стамбула.

Ранее сообщалось об убийстве туркменского трудового мигранта, совершённого 4 октября примерно 11 часов ночи в пекарне Стамбульского района Шишли.

По информации турецких СМИ, между 23-летним туркменистанцем Хошгелди Полатовым и 37-летним Юсуфом Селимом началась потасовка, после чего турок открыл огонь из пистолета и выстрелил в жертву 7 раз.

На звуки выстрелов в пекарню прибежали люди и увидев лежащего на полу и истекающего кровью парня вызвали скорую помощь. Но прибывшие на место проишествия врачи констатировали смерть Хошгелди Полатова от полученных огнестрельных ран.

Количество туркменских трудовых мигрантов в Турции в последние годы заметно увеличилось. У многих из них паспорта старого образца, то есть они находятся на нелегальном положении.

По данным миграционной службы Турции, с 2012 года число туркменских мигрантов с паспортами старого образца, прибывающих в стране нелегально составляет 200 тысяч человек.

Но по неофициальным данным число туркмен-нелегалов может быть в несколько раз больше.