Число детей и подростков, страдающих ожирением, за последние 40 лет выросло в 10 раз, - ВОЗ

CA-NEWS (CA) - Число детей и подростков, страдающих ожирением, за последние 40 лет выросло в 10 раз. К такому выводу пришли авторы нового исследования, проведенного лондонским Имперским колледжем совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Центр новостей ООН, они проанализировали показатели массы тела и роста почти 130 миллионов человек старше пяти лет.

Эксперты утверждают, что если существующая тенденция не изменится, то количество детей и подростков с излишним весом и ожирением к 2022 году превысит число детей с дефицитом массы тела.

Причины такой тревожной ситуации – разнообразны. Главная, по мнению д-ра Фионы Булл, в том, что наш мир стремительно меняется.

«За последние 40 лет произошли кардинальные изменения в том, что касается продуктов питания, порций, поведения, потребления. Все более доступны продукты, прошедшие техническую обработку. Они широко рекламируются и цены на них гораздо ниже. И судя по тому, что проблема ожирения существует в большинстве регионов, мы все потребляем такие продукты», - сказала Фиона Булл.

Показатели ожирения у взрослых тоже выросли: со 100 млн. в 1975 году до 671 млн. в 2016 году. Больше всего людей, страдающих излишним весом, живет в Полинезии и Микронезии. За ними следует группа англоязычных развитых стран, список которых возглавляют США. В Европейском регионе ВОЗ ожирение отмечено у 23 процентов женщин и 20 процентов мужчин. Что касается детского ожирения, то самые высокие показатели зафиксированы на Мальте и в Греции, а самые низкие – в Молдове.

Излишний вес приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и другим проблемам со здоровьем. Он зачастую является причиной стигмы и издевательств, от которых особенно страдают дети.

В ВОЗ призывают, прежде всего, тщательно исследовать причины такого резкого роста масштабов ожирения, и разработать меры, которые помогли бы повернуть эту тенденцию вспять.