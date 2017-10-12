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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Учащимся колледжей в Узбекистане запретили носить при себе остро-колющие предметы
CA-NEWS (UZ) - После задержания учащегося Ташкентского юридического колледжа, напавшего с ножом на двух однокурсников, во всех колледжах Узбекистана начались мероприятия «против ношения учащимися холодного оружия». Руководители колледжей заявляют, что каждый день на «шмон» учащихся у них уходит целый час, передает centralasian.org.

Сообщается, что имеется специальное поручение Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана о запрете на ношение холодного оружия учащимися колледжей.

Преподаватель одного из колледжей в Ташкенте сообщил, что каждый день с 7 до 8 часов утра идет проверка учащихся колледжа. «Проверка не заканчивается, пока на территорию колледжа не зайдет последний учащийся. Сейчас ситуация намного улучшилась. Два дня назад мы нашли у наших учащихся ножи, кастеты и одну дубинку, в их смартфонах были обнаружены видеозаписи с порнографическими и боевыми сценами», –​ говорит он.

По словам сотрудника Минобразования Узбекистана, на днях ведомство рекомендовало руководствам колледжей приостановить проведение среди учащихся конкурса «Золотой нож» («Олтин пичоқ»). По его словам, данный конкурс служит усилению «культа ножа» среди учащихся колледжей.

Заместитель директора по вопросам духовности и просветительства профессионального колледжа туризма и сервиса в Ферганской области говорит, что в последнее время ношение учащимися холодного оружия стало обычным явлением. В этом году в колледжах Узбекистана было совершено несколько убийств.

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