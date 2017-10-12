Сенат Казахстана ратифицировал договор о торговле оружием

CA-NEWS (KZ) - Депутаты сената парламента Казахстана на своем пленарном заседании в четверг ратифицировали договор о торговле оружием.

Как ранее сообщил заместитель министра обороны республики Талгат Мухтаров, присоединение Казахстана к договору послужит продвижению интересов страны как "ответственного члена международного сообщества, выступающего за укрепление и поддержание мира и безопасности и содействие в борьбе с незаконной торговлей оружием".

Договор, заключенный в Нью-Йорке 2 апреля 2013 года, направлен на установление общих международных стандартов для регулирования международной торговли обычным вооружением, а также предотвращение и искоренение незаконной торговли и незаконного перенаправления обычного вооружения, сообщает Sputnik - Казахстан.

Договор применяется ко всем видам обычных вооружений в рамках следующих категорий: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетно-пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.