В Таджикистане к борьбе с туберкулезом привлекли священнослужителей

- Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) и сотрудничестве с Комитетом по делам религий привлекло священнослужителей для борьбы с туберкулезом и повышения осведомленности населения об этом заболевании.

Среди участников кампании по борьбе с туберкулезом - Каримджон Розиков, имам-хатиб общественной мечети в Раштском районе, который каждую пятницу после религиозных служб проводит пятнадцатиминутное обсуждение темы туберкулеза с прихожанами.

В результате 80 прихожан прошли обследование на наличие данного заболевания, и некоторые из них оказались инфицированы палочкой Коха. В мечети, в которой проповедует домулло Каримджон, насчитывается 500 постоянных прихожан.

Имам-хатиб, что в августе этого года, после обучающих курсов по рекомендации Комитета по делам религии приступил к пропаганде здорового образа жизни, в том числе проблеме туберкулеза. «Я советую тем, кто вернулся из России, пройти обследование на туберкулез. Для собственного спокойствия. А если выявляется, что человек болен, можно своевременно начать лечение. Таким образом, и вы, и ваша семья не будет находиться под угрозой -говорю я в своих проповедях», - рассказал он.

С 2015 года USAID сформировал 143 общественных комитета здравоохранения в 27 городах и районах страны, уязвимых перед данным инфекционным заболеванием. В них состоят более 800 членов. На этот пятилетний проект USAID выделил 13,3 миллионов долларов.