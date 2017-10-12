Таджикистан предложил Узбекистану торговать под общим брендом

- Таджикистан предлагает Узбекистану осваивать новые рынки под единым совместным брендом, передают узбекские СМИ.

По мнению председателя Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шарифа Саида, это позволило бы двум странам достигнуть успехов в торгово-экономическом сотрудничестве. Как он считает, сегодня объемы двусторонней торговли между странами неудовлетворительны, несмотря на динамику роста этих показателей за последние годы.

«Для реализации поставленной цели мы могли бы использовать современные методы, такие как электронная торговля, лизинг, создание совместных инновационных производств, и таким способом вместе выйти на рынки других стран под совместным брендом «Таджикистан-Узбекистан», использовав льготы и преференции действующих свободных экономических зон», – отметил глава таджикской ТПП на бизнес-форуме в Ташкенте.

Он убежден, что узбекские предприниматели, используя этот потенциал, могут значительно увеличить свою долю и инвестиционную активность в Таджикистане.

В Узбекистане сегодня действует 24 предприятия с участием таджикского капитала, из них одно – со стопроцентными иностранными инвестициями. В свою очередь на территории Таджикистана создано 9 предприятий при участии резидентов Узбекистана. За девять месяцев этого года узбекско-таджикский товарооборот достиг отметки в 178,2 миллиона долларов.