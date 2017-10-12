Южная Корея готовит экономический бросок в Центральную Азию, - EurasiaNet.org.

- Правительство Южной Кореи создало специальное агентство, целью которого является углубление торговых связей со странами Центральной Азии. Эта инициатива свидетельствует о стремлении Южной Кореи расширить свое экономическое присутствие в регионе, пишет EurasiaNet.org.

Данное агентство – Секретариат Форума по сотрудничеству «Республика Корея – Центральная Азия» (Korea-Central Asia Cooperation Forum Secretariat) – является проектом южнокорейской «Евразийской инициативы» (Eurasia Initiative), основанной в 2013 году при предыдущем президенте Парк Геун-ги. Секретариат функционирует под эгидой Фонда «Корея» (Korea Foundation), являющегося контролируемой государством инициативой по публичной дипломатии.

К секретариату, официально начавшему свою деятельность в июле нынешнего года, прикреплены представители пяти центральноазиатских государств – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – выступающие в качестве послов доброй воли, стремящихся повысить осведомленность корейского бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале своих стран.

Одна из целей секретариата состоит в том, чтобы воспользоваться сильными культурными связями между Южной Кореей и Центральной Азией. В конце 1930-х годов решением советского правительства примерно 100 тыс этнических корейцев были насильственно перемещены из дальневосточных приграничных районов СССР в Узбекистан и Казахстан. Сегодня в Центральной Азии проживают до 500 тыс этнических корейцев.

На данный момент основным препятствием для экономических амбиций Южной Кореи в регионе является ее географическая удаленность. У Кореи нет общих границ с центральноазиатскими государствами, а у тех нет выхода к открытому океану, позволившему бы наладить морскую торговлю. Например, столица Казахстана Астана находится в 4,5 тыс километров к западу от Сеула.

Согласно данным Международного валютного фонда, в 2016 году объем торговли Южной Кореи со странами Центральной Азии составил всего 0,33% от общего объема экспорта Кореи и всего 0,06% от общего объема импорта. Практически весь центральноазиатский экспорт в Южную Корею – состоявший главным образом из сырья – пришелся на Казахстан и Узбекистан.

Узбекистан, где проживает самая крупная корейская диаспора (до 200 тыс человек) в регионе, является самым крупным импортером корейских товаров среди пяти центральноазиатских государств (в 2015 году объем импорта составит 1,28 млрд долларов). На узбекской территории функционируют 408 корейских предприятий.

Работа корейской «Евразийской инициативы» способствовала расширению торговли с Узбекистаном в последние годы. В частности, узбекский МИД в 2016 году заявил, что двусторонний торговый оборот составил 1,7 млрд долларов.

В Казахстане, где проживают порядка 107 тыс этнических корейцев, функционируют примерно 200 корейских фирм.

Кроме того, Узбекистан является крупнейшим получателем южнокорейских инвестиций. В частности, в 2013 году Сеул принял решение вложить 300 млн долларов в совместное предприятие по строительству солнечной электростанции в Самаркандской области. Годом позже корейские официальные лица сообщили о планах инвестировать 5 млрд долларов в различные проекты в сферах добычи газа и химического производства.

В феврале 2015 года корейской компании Hyundai Engineering был присужден подряд стоимостью 2 млрд долларов на строительство Кандымского газоперерабатывающего завода в Бухарской области, а в 2016 году был сдан в эксплуатацию Устюртский газохимический комплекс стоимостью 4 млрд долларов.

Предполагается, что корейские инвесторы примут участие в объявленной Ташкентом в мае 2016 года многошаговой программе по приватизации государственных предприятий. По сообщениям, корейские компании заинтересованы в приобретении паев в нефтегазовой компании Sarbon-Neftegaz, Самаркандском винзаводе и ряде банков. Хотя точных данных нет, общий объем инвестиций южнокорейских компаний в узбекскую экономику составляет до 12 млрд долларов.

Самым крупным южнокорейским инвестиционным проектом в других странах региона является, пожалуй, осуществляемый в Туркменистане проект компании Pohang Iron & Steel стоимостью 1 млрд долларов, о котором было объявлено в 2015 году.