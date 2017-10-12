ООН: В мире – более миллиарда девочек, и все они обладают огромным потенциалом

- На сегодняшний день большинство девочек во всем мире в первые 10 лет своей жизни учатся в школе, получают необходимые прививки и реже страдают от проблем с питанием и здоровьем, чем девочки предыдущих поколений. Однако второе десятилетие жизни для многих девочек выглядит гораздо менее перспективным, сообщает Центр новостей ООН.

Они не всегда могут получить среднее и высшее образование, иногда вынуждены вступать в брак в раннем возрасте, не умеют предохраняться и защищать себя от нежелательной беременности. Об этом в ООН напоминают по случаю Международного дня девочек. Он отмечается 11 октября. Цель Дня – привлечь внимание к проблемам, с которыми приходится сталкиваться девочкам по всему миру.

В этом году Международный день девочек посвящен расширению их возможностей во время кризисов и после их преодоления. Как подчеркивают в ООН, сегодня в мире проживает более миллиарда девочек, и все они обладают огромным потенциалом – даже те, которые находятся в зоне кризисов. Одна из задач международного сообщества – помочь им развить и использовать этот потенциал.